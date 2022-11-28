Beylikdüzü’nde “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” Paneli Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca süren etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Güçlü ve Mutlu Kadınlar panelineBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Zehra Çalık’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Şiddete uğradığı için hayatını kaybeden kadınlar için yapılan saygı duruşuyla başlayan panelinmoderatörlüğünü Ceyda Düvenci üstlendi. Doç. Dr. Şahide Güliz Kolburan, Avukat Handan Bakbak ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Eker’in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki ve psikolojik yönleri ele alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Şiddet normalmiş gibi davranamayız”

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı oluşturmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Düvenci, “Bugün kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek için dünya çapında bu tür etkinlikler vefarkındalığı yükseltici haberler yapılıyor. Biz ise tam tersi bir yerden bu farkındalığı güçlendirmeye çalışıyoruz. Yaşadığınız şiddete maruz kalmak zorunda değilsiniz. ‘Bir çıkış kapısı var’ diyoruz. Şiddet normalmiş gibi davranamayız. Kadın artık bazı durumlarda kendini düşünmeyi bıraktı. Biz bugün diyoruz ki ‘Sen kendini ötelemiş olabilirsin ama dünyada senden çok sevdiğin çocuğun için, ona örnek olmak için şiddete ‘hayır’ diyen bir ebeveyn ol’. Şiddetin bu kadar normal olması da ayrı bir gerçek ama şiddeti görerek büyüyen çocuk şiddeti normal sanıyor ya da sevgi biçimi zannediyor.” diye konuştu.

“Böyle zamanlarda daha çok konuşmamız lazım”

Şiddete uğrayan kadınlarla dayanışma içinde olmanın önemine değinen Düvenci, “Özgürlüklerin kısıtlanması ve kıskanmak, sevgiye dâhil değildir. O alan senin hür alanındır. ‘Hayır’ diyebilirsin. Buna rağmen maddi ve manevi şiddet görüyorsan sevilmiyorsun demektir. Sevgi, acı vermemektir. Böyle özel günlerde bu kapılar açılıyor. Hepimizin kanayan yarası şiddete karşı dur demek için buradayız, birlikteyiz.Umarım bu sohbetin sonunda hayatımızda ya da çevremizdeki kadınların hayatını değiştirmiş oluruz.” ifadelerini kullandı.

“İyi eğitilmiş bir evlat yetiştirerek bu sorunun çözüleceğine inanıyorum”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuksal boyutuna ve eğitimli kadınların da sık sık şiddete maruz kaldıklarını ancak seslerini çıkaramadıklarını dile getiren avukat Handan Bakbak, “İyi eğitilmiş bir evlat yetiştirerek bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim herşeyden önce zihniyet açısından kadına öncelik vermemiz lazım. Çocuğu kadın yetiştiriyor. Bizim önceliğimiz de kadın ve çocuk olmalı. Kadın ekonomik hayata geçince hem yükü hem sorumluluğu çoğaldı. Şiddet her ne tür olursa olsun haklarımızın ihlalidir. Özgürlüklerimiz bu kadar güçlüyken hiç kimse bunları ihlal edemez ama ediliyor. Biz bu yüzden bugün buradayız. Şiddet bizim kaderimiz değil. Kararlı olacağız, vazgeçmeyip mücadele edeceğiz. Hukukun temelinde de bu var. Mücadele sırasında koruyucu tedbirlere başvurabilirsiniz.” diye konuştu.

“Bu işte iradesi olanlarla çalışalım ki yol almaya başlayalım”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede mağdurların yanı sıra faillere de ulaşılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Şahide Güliz Kolburan, “Şiddet mağdurlarıylatabii çalışalım ama tüm çalışmalar mağdurlarla ilgili. Bu işte iradesi olanlarla da çalışalım ki yol almaya başlayalım,ilk adımları atalım. Ortaya çıkacak sentezle mücadele yolumuzu bulalım. Bunu bile yapamaz durumdayız. Çünkü bu işi yapan faillere ulaşamıyoruz. Ulaşsak da az sayıda çalışma var. En çok da çocuklar etkileniyor. Buna tanık olmak nesilden nesile aktarımı gerçekleştiriyor. Şiddet, öğrenilerek aktarılıyor. Dolayısıyla bizim faillerle çalışmak gibi bir zorunluluğumuz var” şeklinde konuştu.

“Bir araya gelip konuşmaya devam etmeliyiz”

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin psikolojik boyutuna değinen Dr. Öğretim Üyesi Engin Eker ise “Zihniyetin değişmesini ve failin gösterilmesini istiyoruz. Ben aslında saldırganlık konusuna dikkat çekmek istiyorum. Doğanın kanunlarına mı tabiyiz kültürün kanunlarına mı tabiyiz bütün mesela bu yüzden çıkıyor.Bunun altında yatan sebepleri bulmak önemli. Sınırlarımızı bilmek zorundayız. Bir araya gelip konuşmaya devam etmeliyiz. Bu konuda da yerel yönetimlere çok iş düşüyor aslında. Beylikdüzü Belediyesi bu konuda iyi bir performans gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“Öğrenmeye devam eden bir yerel yönetici olarak sizi hep dinleyeceğim”

İzleyicilerin de katılımıyla interaktif şekilde gerçekleşen panelin ardından tüm katılımcılara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Muazzam bir sohbetti. Bu konuda bize kattıklarınızçok önemli. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız.Kadınlara önem veren bir yerel yönetim anlayışını benimsiyoruz. Çalışmalarımızda da bu yüzden hep Beylikdüzü Aklı ile güçlü kadınlar diyoruz. Onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Biz bütün akıllara açığız. O kadar çok öğrenmemiz gereken şey var ki.Sürekli öğrenmeye devam eden bir yerel yönetici olarak siz kadınları hep dinleyeceğim.” diye konuştu.

Kadınlarhafta boyunca çeşitli etkinliklerde buluştu

“Güçlenen Kadınlar” sloganıyla hafta boyunca devam eden etkinliklerde ayrıca, hikâyelerini anlatmak ya da dinlemek isteyen tüm kadınları bir araya geldi.Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki ilk etkinlikte Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden aldıkları hizmet ve desteklerle hayatları değişen kadınlar hikâyelerini paylaştı. Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda ise toplumsal cinsiyet normlarına uymayan meslekleri icra eden kadınlar bir araya geldi. Demir işçisi ve pompacıgibi meslek gruplarında çalışan kadınlar; mesleğe başlama ve karar verme aşamalarıile yaşadıkları zorluklara ilişkin paylaşımlarda bulundu.Etkinlikler kapsamında aynı zamanda Hakan Tekcandan’ın eğitmenliğinde kadınlara, aikido başta olmak üzere uygulamalı olarak öz savunma eğitimi verildi. Hafta içerisindeki bir diğer etkinlik olan“Güvenli İlişkiler” konulu seminer ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Cinsel Şiddet ile Mücadele Derneği iş birliğiyle düzenlenen seminerde Psikolog Nurgül Öz, flört şiddeti ve güvenli ilişkiler konularına değindi.