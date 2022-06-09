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Beyli̇kdüzü’nde İlaçlama Çalışması Başladı

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sinek ve haşere türlerine karşı gerçekleştirdiği ilaçlama çalışması sürüyor. Halk sağlığını korumak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; cadde, sokak, park ve yeşil alanlardaki ilaçlamalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2022 Perşembe 10:56
Beyli̇kdüzü’nde İlaçlama Çalışması Başladı
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Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama çalışmalarını teknik donanımlı araçlar ve uzman personellerle yürütüyor. Halk sağlığını korumak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilaçlanan cadde ve sokaklar ile park ve yeşil alanlarda çevreye zarar vermeyen maddeler kullanılıyor.

“10 mahallemizde çalışmalarımız sürüyor”

Çalışmaların 1 Haziran tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak başladığını söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “İlçe sakinlerinin sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmeleri için çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor. Haftanın 6 günü, 16.00’dan 00.00’a kadar tüm mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarımız ekim ayına kadar devam edecek.” ifadelerini kullandı. Tunçel ayrıca, vatandaşlara çalışmalara destek olmaları için çağrıda bulunarak durgun su kaynaklarına dikkat etmeleri ve bu kaynaklarda biriken su birikintilerinin önüne geçmeleri konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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