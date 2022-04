Beylikdüzü’nde Hizmetle Geçen 3 Yıl

Beylikdüzü’nü etkin, eşitlikçi ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışıyla yönettiklerini belirten Çalık, “31 Mart’ta göreve gelişimizin 3. yılını geride bıraktık. Geriye dönüp baktığımızda çok büyük zorluklarla baş ettiğimiz ama her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi de başardığımız bir 3 yıl görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının 1. birleşimi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Açılış konuşmasına Haramidere’de gerçekleşen kadın cinayetini kınayarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi. Konuşmaların ardından gündeme geçilen toplantıda, kapalı oylama ile Müslüm Akülker, Nejla Kotil Saruhan ve Engin Aşnaz encümen üyesi olarak seçildi. Ardından açık oylamayla meclis komisyonlarına üye seçimleri yapıldı. Meclis gündem maddelerinden biri olan 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporu’nu, Komisyon Başkanı Nuri Aslan meclise sundu. Toplantının devamında ise Belediye Başkanı Çalık, 2021 yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı.

Çalık, 2021 yılı hizmetlerini aktardı

2021 yılı Faaliyet Raporu’nu dört ana başlıkta sunan Başkan Çalık, son bir yılda hayata geçirilen tüm proje ve hizmetlere ilişkin veriler paylaştı. Çalık, “Beylikdüzü’nün doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkarak, Beylikdüzü’nü daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalıştık. Nefes olma iddiamız doğrultusunda yeşil alanlarımızı her geçen gün artırdık ve Beylikdüzü’nü kişi başına 10.5 m² yeşil alan düşen bir kent haline getirdik. Son bir yılda 25 adet yeni park yaptık ve ilçeye toplamda 339 bin m² yeni yeşil alan kazandırdık. 2020’de olası afetlere karşı hazırlıklı olma seferberliği başlatmıştık. Bu kapsamda 2021’de afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında bu kentin ihtiyaçlarının karşılanacağı 4 merkezimizi tamamladık. Beylikdüzü’nde dayanışma ve paylaşma ruhunu gün be gün canlandırdık ve desteklerimiz 62 bin 315 haneye ulaştı. Beylikdüzü’nün sürdürülebilir bir geleceğe sahip olabilmesi için kentsel projeler ile eş güdümlü bir şekilde altyapı yapım ve yenileme çalışmasını tamamladık.” ifadelerini kullandı.

“3 yılda toplam 157 kentsel ve mimari projeye imza attık”

Başkan Çalık, meclisin 1.birleşiminin 2.oturumunda 2019 yılından bu yana yapılan tüm hizmet ve projeleri “İş Başında 3 Yıl “ sunumuyla aktardı. Beylikdüzü’nü etkin, eşitlikçi ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışıyla yönettiklerini belirten Çalık, “Beylikdüzü’nde 3 yılda 3.4 milyon kişi spor, kültür, eğitim, sosyal yardım, sosyal hizmet ve sağlık hizmetlerimizden faydalandı. Beton yığını değil, içi yaşam dolu yapılar inşa ettik. 3 yılda toplam 157 kentsel ve mimari projeye imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin altyapısını tazeledik. 261 cadde ve sokakta asfalt çalışması gerçekleştirdik. 55 km yağmursuyu kanalı ve atık su kanal hattını İBB ve İSKİ iş birliğiyle tamamladık. 35 km yeni yol açtık. Yeşil alan ve parklarımızla Beylikdüzü'ne nefes olduk. Görev süremiz boyunca 65 yeni parkı ve 663 bin m² yeni yeşil alanı ilçemize kazandırdık. 292 bin 425 adet fidan ve yetişkin ağaç diktik. Yaşam Bahçesi ile 120 ton mahsulü 28 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştırdık.” şeklinde konuştu.

Kültürel, sosyal ve akademik etkinliklere 2 milyonu aşkın katılım

Sunumun devamında Beylikdüzü’nde sosyal yardım alanında yapılan hizmetleri de paylaşan Çalık, “Dayanışma ve yardımlaşmanın gücüyle zorlukları aştık. 3 yıllık görev süremizde gıda kolileri, alışveriş kartı, et desteği, sıcak yemek, kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye desteğiyle toplamda 50 milyon TL değerinde sosyal yardım gerçekleştirdik. Beylikdüzü’nde her çocuğun eşit şartlara ulaşabilmesi için hayata geçirdiğimiz ‘Beslenme Saati’ uygulaması kapsamında her gün ilkokul çağındaki 650 ihtiyaç sahibi çocuğa beslenme çantasını dağıtıyoruz.” dedi. Sağlık, kültür ve sanat alanlarında yapılanları da meclise sunan Çalık, “Beylikdüzü’nde son 3 yılda kültürel, sosyal ve akademik etkinliklerimize 2 milyon 211 bin kişinin katılım sağladı. Kütüphane sayımızı 20’ye çıkarırken kütüphane kullanıcı sayımız 777 bin 876 kişiye ulaştı. Toplamda 160 bin kişi sağlık hizmetlerimizden faydalandı.” ifadelerini kullandı.

Kadın odaklı projeler

3 yıl içerisinde kadınlara ve çocuklara yönelik yapılan projeleri de sunan Çalık , “Başta iş dünyası olmak üzere kadınların yaşamın her alanına etkin katılımını sağlamak amacıyla projeler hayata geçirdik. Bir yandan kadın istihdamı desteklenirken bir yandan da kadınların gelişmesine katkı sunacak eğitimler, kurslar ve atölyeler gerçekleştirdik. Ayrıca kadınların iş hayatına katılımını sağlamak, çocuklarının ise eğitim ve gelişimlerini desteklemek için “Her Mahalleye Bir Kreş” hedefi koyduk ve bu hedefi hızla gerçekleştiriyoruz. Anneler çocukları ile birlikte sosyalleşebilsin, kendilerine vakit ayırabilsin ve birçok farklı konuda da eğitim alabilsin diye ilçeye iki adet Anne ve Çocuk Merkezi de kazandırıyoruz. Ayrıca tamamlanan 3 kreşe ilave olarak 7 yeni kreşin de çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Beylikdüzü afetlere hazır

Afet yönetiminde Beylikdüzü modeli oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüklerini de kaydeden Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak zorlu şartlara rağmen dayanışma ruhuyla vatandaşların yanında olmak, ilçeyi her türlü afete ve olumsuz doğa koşullarına karşı hazır hale getirmek için; Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Beylikdüzü Mutfak, Afet Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Destek Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni hayata geçirdik. GIS tabanlı afet yönetim sistemini hayata geçirdik. Beylikdüzü’nde riskli yapılarda kapsamlı bir kentsel dönüşüm hareketi başlatırken yıllardır çözüm bekleyen Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi'nde de ortak akılla ilk temelleri attık.” dedi. Sunumun ardından, tüm hizmetleri anlatan “3 dakikada 3 yıl” videosunun gösterimi yapıldı. Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 7 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

