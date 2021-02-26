BEYLİKDÜZÜ’NDE HEDEF SIFIR ATIK

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 200 noktaya Giysi Tekstil Kumbarası yerleştirildi. Müdürlük tarafından hayata geçirilen proje kapsamında toplanan kıyafet, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünleri, temizlik ve ayrıştırma işleminin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Dost Eller Mağazası’nda sergileniyor. Toplanan ürünlerden kullanıma uygun olmayanlar ise geri dönüşüme kazandırılmak üzere değerlendiriliyor. Müdürlük yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020 yılında aylık ortalama 30 ton tekstil malzemesi sosyal dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Mobil Atık Getirme Merkezi İle Atık Malzemeler Geri Dönüşüme Kazandırılabilecek

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bir diğer proje ise Mobil Atık Getirme Merkezi (2.Sınıf Atık Getirme Merkezi) oldu. İlçe genelinde 2 adet bulunan merkezin ilerleyen zamanlarda Beylikdüzü’nün her mahallesine konulması hedefleniyor. Kağıt/karton Atıkları, Plastik/Metal Atıkları, Cam Atıkları, Karışık Ambalaj Atıkları, Elektronik Atıklar, Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pillerin toplandığı mobil merkez ile 7 farklı türde atık malzemesi geri dönüşüme kazandırılabilecek.