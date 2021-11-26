BEYLİKDÜZÜ’NDE HAYATA SAĞLIKLI GÜLÜMSEMEK ELİNİZDE

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği projelerlefarkındalık oluşturmaya devam ediyor. Müdürlük son olarak, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nün de içinde bulunduğu Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda “Hayata Sağlıklı Gülümsemek Elinizde” projesine imza attı. Sağlıklı dişlere sahip olmanın birçok hastalığı önlediğine dair vurgu yapmak için başlatılan projede, Mobil Sağlık Aracı içerisinde bulunan diş hekimi eşliğinde muayeneler gerçekleştirildi. İlk olarak Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nde çocukların ağız ve diş sağlığı taramasıyapıldı. Hafta boyunca devam eden çalışmada,Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi’nde misafir edilen alzaymır ve demans hastalarının yanı sıra Beylik Pazar Alanı’nda da vatandaşlar muayene edildi. Diş muayenesi sonrasında sağlık kuruluşlarına gerekli yönlendirmeler de sağlanırken diş fırçası ve macundan oluşan setler hediye edildi.

“Farkındalığı artırmak için durmadan çalışıyoruz”

Ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin bireyin vücut sağlığını da doğrudan etkilediğini vurgulayan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Diş çürükleri ile dişeti hastalıkları pek çok sağlık riskini artırmaktadır. Ağız ve diş bakımı eğitimine özellikle küçük yaşlarda başlanmalı ve alışkanlık haline getirilmelidir. Günde en az 2 kere, sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce dişlerin fırçalanması son derece önemli. Ancak sadece dişlerin fırçalanması ağız ve diş sağlığı açısından yeterli değil, dengeli ve yeterli beslenilmesi de gerekiyor. Bu konuda öğretmenlerimize, ebeveynlere ve sağlık kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Biz de yerel yönetim olarak farkındalığı artırmak için durmadan çalışıyoruz. Bir kez daha pandemi sürecinde fedakârca çalışan tüm diş hekimlerinin Diş Hekimleri Günü’nü, sağlık çalışanlarının Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutluyorum.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)