Beylikdüzü’nde Geri Dönüşüm İşçilerine Örnek Proje

Beylikdüzü Belediyesi, halk arasında “kâğıt toplayıcısı” olarak bilinen geri dönüşüm işçilerinin sorunlarını çözmek ve çevreyi korumak için bir ilke imza atarak Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi projesini hayata geçirdi. Beylikdüzü’ndeki geri dönüşüm işçilerinin kayıt altına alınacağı projenin ilk etabında, 85 geri dönüşüm işçisinin kimlik kartı ve tahsis belgeleri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törende teslim edildi. Atık toplama çalışmalarını modern bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen projede oldukça kapsamlı bir Atık Ara Depolama Merkezi de geri dönüşüm işçileri için hazırlandı. Merkez içerisinde; idari tesis, dinlenme tesisi, atık depolama odaları, sıfır atık ayrıştırma kompleksi ve Beylikdüzü Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Derneği yer alıyor. Belediyenin geri dönüşüm işçileri ile lisanslı firma arasında köprü görevini üstleneceği proje ile bir yandan işçilerin hakları korunurken, diğer yandan toplanan atıkların kayıt altına alınarak belgelendirilmesi sağlanacak.

“Emekçi kardeşlerimizin haklarını koruyacağız”

Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi ile insan odaklı bir çözüm üretmeye gayret ettiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kağıtları ve işe yarar katı atıkları toplayarak geçinmeye çalışan siz ‘Sokak Emekçisi’ kardeşlerimizi unutmadık. Sizler yaz kış demeden ayrıştırmaya ve dönüştürmeye, bir taraftan da ülkenin ekonomisine katma değer üretmeye devam ediyorsunuz. Çok ciddi bir mücadelenin içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yaptığınız iş kolay bir iş değil, bunun da karşılığının verildiği bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Biz de bu projeyi onun için hayata geçiriyoruz. Sahada kullanacağınız ekipmanlara varıncaya kadar hepsini Beylikdüzü Belediyesi olarak karşılayacağız. Bu projeyle emekçi kardeşlerimizin Beylikdüzü’nde haklarını korumak birinci vazifemiz. Minik evlatlarınızın hayata daha emin adımlarla başlaması ve sağlıklı ortamlarda büyümeleri ise en büyük gayem. Her daim sizin ve evlatlarınızın yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Derneği Kuruldu

Projenin detaylarını kapsamlı bir sunumla aktaran Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel, “Bu projeyle geçimini bu işten sağlayan toplayıcıları destekleyerek daha fazla ekonomik kazanç elde etmelerini sağlamayı, atıkları cadde ve sokaklar yerine kendilerine tahsis edilmiş modern ara depolama merkezinde depolamalarını ve ilçemizde çalışan geri dönüşüm işçilerini kayıt altına almayı amaçladık. Buradan yola çıkarak da Türkiye’de bir ilk olarak, Beylikdüzü Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Derneği’ni (BEYSADER) kurduk. Projemizin birinci etabı hayata geçti, planladığımız ve projesi hazır olan iki etabımız daha var.” şeklinde konuştu. Projenin işçilere sağlayacağı imkanlara da değinen Temel, “Araba ve çuval gibi toplama ekipmanlarının üzerinde belediyemizin logoları var. Dışarıya çıktığınızda, Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğümüzde bilgileriniz olacak. Çalışırken kullanacağınız yazlık ve kışlık kıyafetleriniz de bizler tarafından temin edilecek. Ödemeler tamamen belediyemizin garantisi altında, isteğe bağlı şekilde haftalık veya aylık olarak banka hesaplarına yatırılacak.” dedi.