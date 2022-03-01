banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 4
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.954,48
ALTIN
859,73
DOLAR
13,93
STERLİN
18,73
EURO
15,61
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...
İmamoğlu: 39 İlçeyi Siyasi Ayrımsız Hizmet Etmenin Keyfini Yaşıyorum
Son Dakika
İmamoğlu: 39 İlçeyi Siyasi Ayrımsız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “122 Yeni Okulumuz İstanbul’a Hayırlı Olsun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “122 Yeni Okulumuz...
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ Olarak Çalışıyor”
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik...

Beylikdüzü’nde Geri Dönüşüm İşçilerine Örnek Proje

Geri dönüşüm işçilerinin sorunlarını çözmek ve çalışmalarını modern bir yapıya kavuşturmak için önemli bir adım atan Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi projesini hayata geçirdi. Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçen örnek projeyle Beylikdüzü’ndeki geri dönüşüm işçilerinin kayıt altına alınacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Siz emekçi kardeşlerimizin Beylikdüzü’nde haklarını korumak birinci vazifemiz. Minik evlatlarınızın hayata daha emin adımlarla başlaması ve sağlıklı ortamlarda büyümeleri ise en büyük gayem.” ifadelerini kullandı. Projenin ilk etabında 85 geri dönüşüm işçisinin kimlik kartı ve tahsis belgeleri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle teslim edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mart 2022 Salı 15:20
Beylikdüzü’nde Geri Dönüşüm İşçilerine Örnek Proje
banner171

Beylikdüzü Belediyesi, halk arasında “kâğıt toplayıcısı” olarak bilinen geri dönüşüm işçilerinin sorunlarını çözmek ve çevreyi korumak için bir ilke imza atarak Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi projesini hayata geçirdi. Beylikdüzü’ndeki geri dönüşüm işçilerinin kayıt altına alınacağı projenin ilk etabında, 85 geri dönüşüm işçisinin kimlik kartı ve tahsis belgeleri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törende teslim edildi. Atık toplama çalışmalarını modern bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen projede oldukça kapsamlı bir Atık Ara Depolama Merkezi de geri dönüşüm işçileri için hazırlandı. Merkez içerisinde; idari tesis, dinlenme tesisi, atık depolama odaları, sıfır atık ayrıştırma kompleksi ve Beylikdüzü Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Derneği yer alıyor. Belediyenin geri dönüşüm işçileri ile lisanslı firma arasında köprü görevini üstleneceği proje ile bir yandan işçilerin hakları korunurken, diğer yandan toplanan atıkların kayıt altına alınarak belgelendirilmesi sağlanacak.

“Emekçi kardeşlerimizin haklarını koruyacağız”

Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi ile insan odaklı bir çözüm üretmeye gayret ettiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kağıtları ve işe yarar katı atıkları toplayarak geçinmeye çalışan siz ‘Sokak Emekçisi’ kardeşlerimizi unutmadık. Sizler yaz kış demeden ayrıştırmaya ve dönüştürmeye, bir taraftan da ülkenin ekonomisine katma değer üretmeye devam ediyorsunuz. Çok ciddi bir mücadelenin içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yaptığınız iş kolay bir iş değil, bunun da karşılığının verildiği bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Biz de bu projeyi onun için hayata geçiriyoruz. Sahada kullanacağınız ekipmanlara varıncaya kadar hepsini Beylikdüzü Belediyesi olarak karşılayacağız. Bu projeyle emekçi kardeşlerimizin Beylikdüzü’nde haklarını korumak birinci vazifemiz. Minik evlatlarınızın hayata daha emin adımlarla başlaması ve sağlıklı ortamlarda büyümeleri ise en büyük gayem. Her daim sizin ve evlatlarınızın yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Derneği Kuruldu

Projenin detaylarını kapsamlı bir sunumla aktaran Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel, “Bu projeyle geçimini bu işten sağlayan toplayıcıları destekleyerek daha fazla ekonomik kazanç elde etmelerini sağlamayı, atıkları cadde ve sokaklar yerine kendilerine tahsis edilmiş modern ara depolama merkezinde depolamalarını ve ilçemizde çalışan geri dönüşüm işçilerini kayıt altına almayı amaçladık. Buradan yola çıkarak da Türkiye’de bir ilk olarak, Beylikdüzü Sıfır Atık Sokak Toplayıcıları Derneği’ni (BEYSADER) kurduk. Projemizin birinci etabı hayata geçti, planladığımız ve projesi hazır olan iki etabımız daha var.” şeklinde konuştu. Projenin işçilere sağlayacağı imkanlara da değinen Temel, “Araba ve çuval gibi toplama ekipmanlarının üzerinde belediyemizin logoları var. Dışarıya çıktığınızda, Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğümüzde bilgileriniz olacak. Çalışırken kullanacağınız yazlık ve kışlık kıyafetleriniz de bizler tarafından temin edilecek. Ödemeler tamamen belediyemizin garantisi altında, isteğe bağlı şekilde haftalık veya aylık olarak banka hesaplarına yatırılacak.” dedi.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hızır Lokması’nda Birlik Ve Beraberlik Mesajı Verildi
Hızır Lokması’nda Birlik Ve Beraberlik Mesajı Verildi
‘3 Köy 3 Meydan’ Projesinin Gürpınar Ayağı Başladı
‘3 Köy 3 Meydan’ Projesinin Gürpınar Ayağı Başladı
Söz Bu Kez Beyli̇kdüzü Beledi̇ye Başkanı’ndaydı
Söz Bu Kez Beyli̇kdüzü Beledi̇ye Başkanı’ndaydı
Beylikdüzü Belediyesi’nden Hijyenik Ped Desteği
Beylikdüzü Belediyesi’nden Hijyenik Ped Desteği
BAKSM’deki̇ Dersli̇kler Gece Yarısına Kadar Hi̇zmet Verecek
BAKSM’deki̇ Dersli̇kler Gece Yarısına Kadar Hi̇zmet Verecek

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169