Beylikdüzü’nde Dost Sofrası Kuruldu

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Kent Konseyi’nin iş birliğinde düzenlenen ‘Dost Sofrası’ iftar etkinliği, Yaşam Vadisi 2.etapta düzenlendi. Her kesimden ve her yaştan insanın buluştuğu iftar sofrasında oruçlarını açanlar, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri sofradakilerle paylaştı. Ramazanın paylaşma ruhunu perçinleyen etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da iftarını komşularıyla birlikte yaptı. Beylikdüzü’nde dayanışma ve yardımlaşmanın çok üst düzeyde olduğuna dikkat çeken Başkan Çalık, “Ramazan ayını ilçemizde tüm maneviyatıyla yaşamaya devam ediyoruz. Bugün burada siz kıymetli komşularımla aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Dilerim bu bereket, sofralarınızdan hiç eksilmesin. Şunu da vurgulamak istiyorum; adalet ve vicdan olmadığı zaman hangi hizmeti üretirseniz üretin orada mutlaka bir eksik yaparsınız. O yüzden vicdan ve adaletten ayrılmadan Beylikdüzü’ne hizmet üretmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Kent Konseyi’nden sokak hayvanlarına destek

Etkinliğin ev sahiplerinden biri olan Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu ise “Dünyayı ayakta tutan dayanışmadır. Eğer biz dayanışmayı sağlarsak ve gönlümüzden kibri, kini, riyayı uzaklaştırabilirsek çok daha güzel günleri hep birlikte yaşarız. Bu sofrada onun bir adımıydı. Toplum olarak birleşir, bütünleşir ve birbirimizi seversek bu ülkeyi çok daha yaşanır hale getiririz.” diyerek katılan ve emek veren herkese teşekkür etti. Türkoğlu, iftarın ardından kalan tüm yiyeceklerin ise özel olarak toplanıp sokak hayvanlarına dağıtılacağını dile getirdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)