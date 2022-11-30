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Beylikdüzü’nde Çocuklar Sporla İç İçe Büyüyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki çocuklara spor sevgisini aşılamak için başlattığı Kış Spor Okulları’nın 2022 yılı birinci dönemi doludizgin devam ediyor. 16 farklı branştaücretsiz eğitim alan2 bin 229 sporcu, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra kendilerini geliştirme imkanıda yakalıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2022 Çarşamba 12:02
Beylikdüzü’nde Çocuklar Sporla İç İçe Büyüyor
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Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların sporla iç içe olması için başlatılan ve yoğun ilgi gören Kış Spor Okulları’nın2022 yılı birinci dönemi doludizgin devam ediyor. 16 branşta eğitim verilen Kış Spor Okulları’nda 2 bin 229 minik sporcu eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarıyor. 9 ayrı merkezde devam eden kurslar, çocukların sadece hobi olarak değil profesyonel olarak da kendilerini geliştirmesine katkı sunarken seçtikleri branşlarda yeteneklerini keşfetmelerine de imkan sağlıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İkinci dönem kayıtları 24 Ocak’ta başlıyor

Çocukların keyifli vakit geçirdiği Kış Spor Okulları’nın ikinci dönem kayıtları ise 24 Ocak – 8 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıtların ardından dersler ise 11 Şubat tarihinde başlayacak. İlk dönem olduğu gibi ikinci dönemde deçocuklar; basketbol, voleybol, yüzme, satranç, çocuk zumbası, cimnastik, tekvando, futbol,aikido, izcilik ve masa tenisi branşlarındauzman eğitmenler tarafından eğitim alma şansı yakalayacak. Özel çocuklar için düzenlenen engelsiz branşlarda ise basketbol, yüzme, cimnastik, taekwondo ve masa tenisi olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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