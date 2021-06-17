BEYLİKDÜZÜ’NDE ÇOCUKLAR MASAL KEYFİ YAŞADI

Hem aile hayatına destek hem de çocukların eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamak üzere 'Her Mahalleye Bir Kreş' vaadiyle yola çıkan Beylikdüzü Belediyesi, çocukların hayal kurma becerisini arttırmak ve kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla onları hiç yalnız bırakmadı. Kültür İşleri Müdürlüğü ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi'nde düzenlenen Masal Atölyesi ile çocukların hayal ve oyun kurma becerisini arttıracak masal okuma etkinliği gerçekleşti. Minikler, “Bay Baykuş ile Bilge Kuş” masalını dinlerken masalların büyülü dünyasında tatlı bir yolculuğa çıktı. Düzenlenen etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu ile belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü’ne iki yeni kreş daha kazandırılıyor

Çocukların gelişimi için özenli ve hassas çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi ayrıca, Yuvamız Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını taşıyan çocuk bakımevi dışında iki yeni kreşi daha Beylikdüzü’ne kazandırmaya hazırlanıyor. Yakuplu Kültür Merkezi ile Gürpınar Engelsiz Yaşam Birimi içerisinde yer alacak iki yeni projeyle birlikte çocuklar için nitelikli yeni kreş alanları da kente kazandırılmış olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)