Beylikdüzü’nde Bir Altyapı Sorunu Daha Çözüme Kavuşuyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile ortaklaşa yürüttüğü altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ve İSKİ iş birliğiyle 2019 yılından bugüne kadar Beylikdüzü’nde 45 kilometre atık su, 20 kilometre yağmur suyu kanalı ile 5 km dere ıslahı imalatı tamamlandı. İlçe genelindeki çalışmalar kapsamında son olarak Barış MahallesiAli Çebi Caddesi’nde yağmur suyu ile atık su kanallarını ayrıştırma çalışması başlatıldı. Vatandaşlara daha güzel ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için yürütülen ve ilk etabı 300 metreden oluşançalışma ile atık suların yağmur suyuna karışarak Çukur Bostan Deresi’ne akması engellenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Çalık: Komşularımıza daha güzel bir çevre hediye etmiş olacağız

İlçenin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için planlı ve aralıksız çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ali Çebi Caddesi’nde maalesef atık su kanalımız yoktu. Atık su ve yağmur suyu kanalı birbirine bağlandığı için yoğun yağışlarda çok ciddi zorluklar çekiyorduk. Şu an yağmur suyu ile atık suyu ayrıştırma çalışması başlattık. Burada atık su kanalını yapmamız çok kritik bir öneme sahip. Bu çalışmanın yapılabilmesi için caddenin bir şeridini kapatmak zorunda kaldık. 1 ay gibi bir süre içerisinde alanı toparlamaya çalışacağız. Komşularımız bölgede biraz sıkıntı çekebilir. Bu sebeple çalışma bitene kadar vatandaşlarımızdan sabır ve anlayış rica ediyoruz. En kısa sürede de çalışmayı bitirip, Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımıza daha güzel bir çevre hediye etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



