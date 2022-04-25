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Beylikdüzü’nde 23 Nisan Kutlamaları Başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi ile Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencilerinin özel gösterileriyle başladı. Etkinliğe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Çalık, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde dopdolu bir Çocuk Festivali düzenleyeceklerini belirterek etkinliklere tüm çocukları davet etti. Öte yandan 23 Nisan sebebiyle Başkan Çalık, makamını 2. sınıf öğrencisi Bulut Mars Bağcı’ya devretti. Belediyenin başkanlık binasında bulunan personel ve birim müdürlerinin yerini de minik öğrenciler aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:07
Beylikdüzü’nde 23 Nisan Kutlamaları Başladı
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Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Beylikdüzü’nde başladı. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında ilk olarak Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi ile Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi’nin minik öğrencileri 23 Nisan’a özel gösteriler sergiledi. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi sahnesinde düzenlenen etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık çocukların heyecanına ortak oldu. Belediye Başkanı Çalık yaptığı konuşmada, “Milli mücadelemizin en ağır şartlarında bile umudunu yitirmemiş bir milletin evlatlarıyız. Beylikdüzü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun ışığına yakışır işler yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık makamını çocuklara emanet etti

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın klasiği haline gelen “çocuklara makam koltuğu teslimi” Beylikdüzü Belediyesi’nde de gerçekleşti. Başkan Mehmet Murat Çalık, makamını 2.sınıf öğrencisi Bulut Mars Bağcı’ya devretti. Belediyenin başkanlık binasında bulunan personel ve birim müdürlerinin yerini de minik öğrenciler alırken Başkan Çalık, çocukların talep ve isteklerine kulak verdi. Hafta sonunu kapsayan dopdolu bir ‘Çocuk Festivali’ hazırladıklarını da belirten Çalık, tüm çocukları etkinliklere davet etti.

Çocuklar doyasıya eğlenecek

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 23 Nisan günü düzenlenecek etkinlikler kapsamında ilk olarak Yaşam Vadisi 1.etapta saat 12.00’da kortej yürüyüşü gerçekleşecek. Bando eşliğindeki kortejin ardından vadideki etkinlik alanında; davul ile ritim, ebru ve çömlek atölyeleri düzenlenirken spor parkurları ile çeşitli sokak oyunlarının oynanacağı alanlar da kurulacak. Atölyelerin ardından birbirinden yetenekli öğrenciler, sahne performanslarını 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde sergileyecek. Programın devamında, belediyenin KÜLTÜRSEM öğrencileri ve Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini alacak. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde, Betin Güneş Turkish Chamber Orchestra & Choir müzikseverlerle buluşacak.

Beylikdüzü’nde Kaykay ve Bisiklet Şenliği

Sportif faaliyetlerde de çocukları bir araya getirmeye hazırlanan Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’da Yaşam Vadisi 2.etapta bulunan Kaykay Parkı’nda “23 Nisan Kaykay Şenliği” düzenleyecek. Türkiye’nin farklı noktalarının yanı sıra yurtdışından da gelecek olan ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu toplam 70 sporcu, gösterileriyle heyecan dolu anlar yaşatacak. Çocuklar için hazırlanan etkinlikler 24 Nisan Pazar günü de tüm enerjisiyle devam edecek. 3 ile 14 yaş aralığındaki çocuklar Yaşam Vadisi 2.etapta düzenlenecek Bisiklet Şenliği’nde pedal çevirecek. Aynı gün, Yakuplu Kent Ormanı’nda ise saat 11.00’da macera parkurlarıyla başlayacak etkinlikler çeşitli atölyeler, müzik ve şiir dinletileri, sahne performansları ile tüm gün devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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