Beylikdüzü’nde 2022 Yılı Hizmet Odaklı Bir Yıl Oldu

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerini 2022 yılında da sürdürdü. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2022 yılının başlangıcından bu yana; yaşlı ve engelli hizmetleri, hasta nakil, engelli nakil, engelsiz yaşam birimi, koruyucu sağlık, terapi, ağız ve diş sağlığı, diyet ve beslenme, fizyoterapi ve mobil sağlık hizmetlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirdi.Öte yandan müdürlüğün; evde enjeksiyon, pansuman, kan alma, kan şekeri ölçümü ve serum takma gibi hizmetlerini kapsayan Evde Bakım ve Destek Hizmetleri ile de yaş almış ve dezavantajlı bireylere kesintisiz bakım hizmeti sunuldu. Türkiye’deki artan ekonomik krizin etkilerini azaltmak için durmaksızın çalışan Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ise sıcak yemek, erzak, kıyafet, ev eşyası gibi yardımlarıyla yıl boyunca on binlerce kişinin yanında oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

On binlerce vatandaşa sosyal destek

Bir yandan kadınların güçlenmesi ve sosyal hayata katılımlarının artması diğer yandan ise ihtiyaç sahiplerini desteklemek için çalışan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü son bir yılda birçok örnek hizmete imza attı. Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara Beylikdüzü Mutfak, Gıda Bankası, Yaşam Bahçesi ve Dost Eller Mağazası üzerinden yardımlar ulaştırıldı. 2022 yılında; Beylikdüzü Mutfak’tan 140 bin 942 porsiyon sıcak yemek, Gıda Bankası’ndan 50 bin 652 kişiye erzak yardımı, 37 bin 560 porsiyon taziye yemeği, Dost Eller Mağazası’ndan ise 182 bin 230 parça ev eşyası ve kıyafet yardımı yapıldı. Bununla birlikte vatandaşlara bebek bezi, bayramlık kıyafet, çanta ve kırtasiye ürünü ile 32 ton et desteği de sağlandı. İlçe halkının içini ısıtacak bir uygulamaya da imza atan belediye, ilçenin farklı noktalarında toplamda 100 bin 140 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Müdürlüğün, Evde Öz Bakım ve Temizlik Hizmetleri kapsamında sosyal inceleme sonucu belirlenen hasta, yaşlı ve engelli durumdaki vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı. Bu doğrultuda vatandaşların evlerine gidilerek; vücut temizliği, tırnak kesimi, kuaför ve ev temizliği gibi hizmetler verildi. 2022 yılında toplamda 982 kişi evde öz bakım, kuaför ve ev temizliği hizmetlerinden faydalandı. Tüm Türkiye’ye örnek olan diğer bir uygulama Beslenme Saati ile de ihtiyaç sahibi bin 241 çocuğun okul günlerinde beslenme çantaları Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanıyor.

Sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütüldü

Herkes için eşit sağlık anlayışıyla hizmet üreten Sağlık İşleri Müdürlüğü ise ilçe sınırları içerisinde yaşayan yaş almış ve dezavantajlı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda destekleyici sağlık hizmetlerini sürdürdü. 2022 yılı boyunca müdürlüğün sunduğu ağız ve diş sağlığı, diyet ve beslenme, terapi, yaşlı ve engelli nakil, evde bakım ve destek, Engelsiz Yaşam Birimi, fizyoterapi, hasta nakil, koruyucu sağlık ve mobil sağlık hizmetleri olmak üzere toplamda 11 bin 175 kişiye 39 bin 817 sağlık hizmeti verildi. Beylikdüzü’nün geneline sağlık hizmeti ulaştıran belediye, yıl içerisinde düzenlediği etkinlik ve farkındalık seminerleriyle de toplum sağlığı konusunda vatandaşları bilinçlendirdi. Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği kapsamında ilçede yaşayan 400 kadının mamografi çekimi ve muayene işlemleri, Dünya Kalp Sağlığı Günü’nde ise 600 vatandaşın kardiyolojik muayeneleri gerçekleştirildi. 2022 yılında ayrıca, yeni doğan 675 bebek ve ailesi ziyaret edilerek “Hoş Geldin Bebek” paketleri hediye edildi. Bununla birlikte ilçede yaşayan 250 çocuk ise düzenlenen etkinlikle sünnet ettirildi.