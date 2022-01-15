Beylikdüzü’nde 2021 Yılında Da Kesintisiz Sağlık Hizmeti Sunuldu

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede sürdürdüğü sayısız önemli sağlık hizmetini 2021 yılında da aksatmadan vatandaşla buluşturdu. Müdürlük ekipleri tarafından 2021 yılının başlangıcından bu yana; yaşlı ve engelli, nakil, engelsiz yaşam birimi, koruyucu sağlık, terapi, ağız ve diş sağlığı, diyet ve beslenme, hekim ve mobil sağlık hizmetleri düzenli bir şekilde gerçekleşti. Öte yandan müdürlüğün; evde enjeksiyon, pansuman, kan alma, kan şekeri ölçümü ve serum takma gibi hizmetlerini kapsayan Evde Bakım ve Destek Hizmetleri ile de yaş almış ve dezavantajlı bireylere kesintisiz bakım hizmeti sunuldu. Aynı zamanda ambulans nakil hizmeti de sağlayan müdürlük tarafından 2021 yılı içerisinde toplamda 6 bin 222 kişiye 31 bin 167 hizmet verildi.

Beylikdüzü'nde engel yok

Dezavantajlı grupların hayatlarına dokunmak ve kolaylaştırmak adına da hizmetlerini sürdüren müdürlük, ilçede ikamet eden dezavantajlı bireylerin medikal malzeme talebine de karşılık veriyor. Vatandaşlardan gelen malzeme talepleri, yaş ve engel durumuna göre sosyal incelemeye tabi tutularak, engel durumlarına uygun malzeme temini sağlanıyor. 5-25 yaş arası zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamlarını desteklemek üzere kurgulanmış, toplumun dezavantajlı çocuklara bakış açısını değiştirecek farkındalık karması programları dâhilinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Birimi’nde ise drama, ritim, masa tenisi, cimnastik ve resim gibi pek çok alanda eğitim verildi. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği “Bir Engel de Diş Olmasın” adlı sosyal sorumluluk projesi ile de ilçede yaşayan dezavantajlı 103 bireye ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuldu.

Birçok alanda nitelikli sağlık hizmeti

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Beylikdüzü’nün geneline sağlık hizmeti ulaştıran belediye, yıl içerisinde düzenlediği etkinlik ve farkındalık seminerleriyle de toplum sağlığı konusunda vatandaşları bilinçlendirdi. Bu kapsamda farkındalık yaratmak amacıyla kanser hastaları ziyaret edilirken, meme kanseri farkındalığı için Nisan Mayıs ayları boyunca özel hastanelerle anlaşma sağlanarak ilçede yaşayan 200 kadına mamografi ve smear testleri yapıldı. Bununla birlikte ilçede yaşayan 217 çocuk ise düzenlenen etkinlikle sünnet ettirildi. Aynı zamanda yıl boyunca Kızılay ile birlikte kan bağışı organizasyonları düzenlenirken, yaklaşık 750 bağış toplandı. Müdürlük tarafından ilçede bulunan kurumlardan gelen talepler üzerine sağlıklı beslenme seminerleri düzenlendi. Kasım ayında ise organ bağışı farkındalığı için seminer yapılarak organ bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Mobil Sağlık Aracı Hizmet İçin Yola Çıktı

2021 yılının Temmuz ayında ayrıca Beylikdüzü Belediyesi’nin hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle projelendirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri’nden Mobil Sağlık Aracı da faaliyete girdi. Belediye bünyesinde verilen sağlık hizmetlerine çeşitli nedenlerle erişemeyen vatandaşlara hizmet götürmek amacıyla yola çıkan Mobil Sağlı Aracı ile toplamda 420 kişiye ağız diş muayenesi yapılırken 600 kişiye de göz sağlığı bilgilendirmesi yapıldı. Mobil Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün olmayan hizmetler ise gerekli yönlendirmeler ve vatandaşlardan alınan talepler doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet binasında yerine getirildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)