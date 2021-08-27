Beylikdüzü Yüzünü Sahile Dönüyor

İlçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü’nün altıncı sosyal tesisi olan Kırlangıç Kumsal Cafe’yi hizmete açtı. Vatandaşların sosyal hayatına katkıda bulunacak tesisin açılışına; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, meclis üyeleri ve ilçe protokolü katıldı. Sahil Mahallesi Marmara Caddesi’nde 3 bin 500 m2 üzerine konumlanan 250 kişi kapasiteli tesis; yeme-içme, dinlenme ve plaj hizmeti verecek. İçerisinde; soyunma kabinleri, tuvalet, duş, şemsiye ve şezlong gibi fonksiyonları barındıran tesis de aynı zamanda güvenlik, cankurtaran ve otopark hizmeti de olacak.

Yaşam Vadisi Denizle Buluştu

Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gören tesisin açılışında Beylikdüzü’nün hayalinin gerçekleştiğini belirten Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü denize sırtını değil, yüzünü dönecek demiştik, bugün o hayalimizin ilk adımını atıyoruz, 13 km’lik sahil bandına sahip Beylikdüzü’nü denizle buluşturuyoruz. Komşularımıza, Ağustos ayı itibariyle Yaşam Vadisi’ni denizle buluşturacağımızın sözünü vermiştim. Bu kentten elini emeğini, gözünü kulağını hiçbir zaman çekmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Yaşam Vadisi’ni söz verdiğimiz gibi denizle buluşturduk. Ufak tefek eksikleri var ama şimdi o eksikleri tamamlama zamanı. İnşallah birkaç ay içerisinde Yaşam Vadisi’ni büyük bir oranda, bütün yatırımlarını ve alt-üstyapılarını bitirmiş bir hale geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Şu ana kadar yaptıklarımız fragman olarak kalacak”

Açılışta yaptığı konuşmasında iki buçuk yıllık görev süresinde hayata geçirdiği hizmetlerden de söz eden Başkan Çalık, “Pandemi dönemi elbette hepimizi çok etkiledi. Ama biz Beylikdüzü’nde hep ‘Umutlu bir yıl için sebebimiz çok’ dedik. Bu süreçte de çok fazla icraat yaptık. 60 adet parkı bu kentin kullanımına hazır hale getirdik. Toplam 725 bin 668 metrekare yeşil alanı bu kentin envanterine kaydettik. Her bölgede 365 bin vatandaşımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Birçok hizmeti bu kentle buluşturmaya söz vermiştik, verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız hizmetler bundan sonra yapacaklarımızın yanında fragman olarak kalacak. Altyapı hizmetleri ve yaptığımız tüm hizmetlerle birlikte bu kentin 50 yılına müdahale ettik. Şimdi ise üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri ve alacağımız bazı yatırım kararlarıyla bu kentin 200 senesini hep birlikte planlayacağız.” dedi.

Bir Sosyal Tesis Müjdesi Daha

Beylikdüzü’ne yeni bir sosyal tesisin daha kazandırılacağı müjdesini veren Başkan Çalık, “Arkadaşlarımız burada çok güzel bir iş çıkardı ve Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızla kaliteli, uygun fiyatlı ve üst düzeyde bir hizmeti buluşturdu. Şimdi ise ilk hedefimiz bu sahili Yaşam Vadisi’nin Kavaklı Mahallesi’nde denizle buluştuğu yerle buluşturmak. Şu an projelerini yapıyoruz. Bu projenin de yaklaşık 250 metre ilerisinde bir alanı daha sosyal tesis olarak düzenliyoruz. Yel Değirmeni Sosyal Tesisi olacak oranın adı da. Onun da çalışmalarını devam ettiriyoruz. Zemin etütleri bitti, projeleri hazır. İnşallah en kısa sürede de onun imalatına başlayacağız. Umudu yeşerten bir anlayışla Beylikdüzü sadece kendi sınırlarına değil, sınırlarını aşarak nefes olmaya devam edecek. Çok güzel işleri bu kentin hayatına sokmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)