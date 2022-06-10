Beyli̇kdüzü Türki̇ye’ye Örnek Oldu

Geri dönüşüm işçilerinin çalışma koşullarına insan odaklı çözümler üretmek amacıyla Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi projesini hayata geçiren Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye genelinde sayıları 500 bini bulan geri dönüşüm işçilerine umut ışığı oldu. Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçen ve Beylikdüzü’ndeki geri dönüşüm işçilerinin kayıt altına alındığı örnek projeyle kimlik kartı ve tahsis belgeleri teslim edilen işçilerin bir yandan hakları korunurken, diğer yandan toplanan atıkların kayıt altına alınarak belgelendirilmesi sağlanıyor. Mart ayında hayata geçen proje bugüne kadar; Marmara Belediyeler Birliği, Çanakkale İl Özel İdaresi, İstanbul Planlama Ajansı gibi kurumların yanı sıra Büyükçekmece, Avcılar, Şişli, Başakşehir, Çorlu, Çanakkale, Sakarya, Bursa gibi birçok belediyeye tanıtıldı. Projenin başarısının tüm paydaşların ortak çalışmasına bağlı olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu projeyle geçimini bu işten sağlayan kişileri destekleyerek daha fazla ekonomik kazanç elde etmelerini sağlamayı ve atıkların cadde sokaklar yerine kendilerine tahsis edilmiş modern ara depolama merkezinde depolanmasını amaçladık.” dedi.

Sistemde herkes kazanacak

Projeyle ilgili vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alındığını ifade eden Başkan Çalık, “Daha önce geri dönüşüm işçilerinin sorunlarının çözümüne dair somut bir adım atılmamıştı. Artık kıyafetleri ve kimlik kartları sayesinde belediye olsun, güvenlik güçleri olsun hepsi onları tanıyor. Üstelik gelirleri de arttı. Hem onlar kazanıyor hem de sistemdeki atık, çöpe değil geri dönüşüme gidiyor. Bir yandan da toplanan atıklar kayıt altına giriyor ve vergilendiriliyor. Bu sistem başlamadan önce kayıt dışı 600 kişi varken şimdi kayıtlı 150 kişi var. Hedefimiz yıl içerisinde bu rakamı 400’e çıkarmak. Herkesin kazandığı bir sistem olsun istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Hedef 200 ton

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da örnek gösterilen projenin detaylarını paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Sıfır Atık Sorumlusu Tuncay Canpolat “Beylikdüzü’nde ikamet etmek, başka işte çalışmıyor olmak gibi başvuru koşulları belirledik. Kaymakamlığımız, güvenlik güçlerimiz ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri ile beraber 24 saat denetlemeler yaptık ve sisteme kayıtlı olmayanların çalışmasına müsaade etmedik. Bu sistemle toplayıcılar, öncekine nazaran yüzde 20 daha fazla kazanıyor. Günden güne kayıt dışının tamamen ortadan kalkmasıyla bu oran artacaktır. İlk ay 50 ton toplanan atık bugün 100 tona ulaştı. Hedefimiz 200 tona ulaşmak” dedi. Atıkların geri dönüşüm süreciyle ilgili bilgi veren Beylikdüzü Sıfır Atık ve Sokak Toplayıcıları Derneği Başkanı Furkan İskender ise; “Geri kazanılabilir atıkları toplayıp geri dönüşüme göndermek önceliğimiz. Dönüşüm sürecindeki; kağıt, plastik ve metal ayrı ayrı süreçleri olan ürünler. Hepsinin ürünleri belli bir tonaja ulaştığı zaman, örnek olarak; bir konteynerlık ürün olduğunda bunların ayrı ayrı fabrikalara teslimini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)