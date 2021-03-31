Beylikdüzü Sporla Nefes Alacak

İlçedeki vatandaşların sporla iç içe yaşaması ve kişilerin bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, “Haydi Beylikdüzü Spora” diyerek yetişkin spor kurslarının kayıtlarına başladı. Yetişkinlere yönelik olarak düzenlenecek kurslarda pandemi sürecinde hareketsiz kalan vatandaşların sportif faaliyetlere katılarak bedensel gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sağlamak amaçlanıyor. Kadınlar için; fitness, pilates ve aerobik olmak üzere üç ayrı branşta gerçekleşecek kurslarda erkekler ise fitness alanında çalışmalarını sürdürebilecek. 30 Mart-8 Nisan tarihleri arasında www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden online yapılan kayıtlar ön kayıt olup, belediye vezneleri ve internet sitesi üzerinden yapılan ödemeler sonrası asıl kayıt yapılacak. Pandemi sebebiyle sınıfların kontenjanları sınırlı sayıda tutulurken dersler, 12 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek.

Ücretsiz Sabah Sporu

Beylikdüzü Belediyesi yetişkin spor kurslarının yanı sıra İBB işbirliğiyle, “Beylikdüzü Nefes Alıyor” sloganıyla ilçenin farklı noktalarında ücretsiz açık hava spor etkinliği düzenleyecek. Vatandaşlar; Yaşam Vadisi 1. Etap, Kavaklı Hasan Doğan Stadı, Kadir Topbaş Parkı, Belediye Çamlık Alan, Yakuplu Sosyal Tesis ve Yakuplu Kent Ormanı’nda eğitmen eşliğinde sabah sporu yapma imkanı bulacak. Kayıt gerektirmeyen etkinlikler, 5 Nisan – 17 Ekim tarihleri arasında hafta içi her gün tüm vatandaşların katılımına açık olacak.