banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elektirik Faturasında TRT Payı Neden Ödüyoruz?
Son Dakika
Elektirik Faturasında TRT Payı Neden...
Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Dev Destek
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine...
Malatyalılar’dan Eğitimcilere Ziyaret
Son Dakika
Malatyalılar’dan Eğitimcilere Ziyaret
Okullar Açılsın Veya Açılmasın Tartışması Nereye Varacak ?
Son Dakika
Okullar Açılsın Veya Açılmasın Tartışması...

Beylikdüzü Sahnesi Sezonu Pencere'yle Açtı

Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 Kültür Sanat Sezonu’nu, usta sanatçı Haluk Bilginer’in rol aldığı Pencere adlı oyunla açtı. Oyuna, eşi Zehra Çalık ile birlikte gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sezonun ilk oyununu, sanatsever Beylikdüzü sakinleriyle birlikte izledi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
01 Ekim 2020 Perşembe 11:43
Beylikdüzü Sahnesi Sezonu Pencere'yle Açtı
banner171

Açıldığı günden beri birbirinden değerli oyun, konser ve söyleşilere ev sahipliği yapan, sanatseverlerin gözde kültür merkezlerinden BAKSM, 2020-2021 Kültür Sanat Sezonu’nu ‘Pencere’ adlı oyunla açtı. Tiyatro dünyasının usta oyuncularından Haluk Bilginer’in Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir ile aynı sahneyi paylaştığı oyuna, büyük ilgi gösteren Beylikdüzü’ndeki sanatseverler, oyun sonunda beğenilerini alkışlarla gösterdi. Oyunu, eşi Zehra Çalık ile birlikte izleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da kültür sanat sezonunun açılış coşkusunu sanatseverlerle paylaştı.

130 Dakikalık Heyecan Dolu Serüven

Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adamın hikayesinin sahneye taşındığı oyunu izlemeye gelenler, kendilerini heyecan dolu bir serüvenin içinde buldu. Haluk Bilginer’in Tom ve Esra Bezen Bilgin’in Kyra karakterlerine hayat verdiği oyunda, ilişkilerinin bitmesinden üç yıl sonra, Tom’un Kyra’yı ziyaret etmeye karar vermesiyle gelişen olaylar anlatıldı. Seyirciler, 130 dakika süren oyunda, Tom ve Kyra’nın tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurup kuramayacağını heyecanla izledi.

Pandemi Kuralları Üst Düzeyde Uygulandı

BAKSM’de sanatseverlerle buluşan oyunda, hijyen ve sosyal mesafe kuralları üst düzeyde uygulandı. Oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulduğu Beylikdüzü Sahnesi’ne sanatseverler sırayla alındı. Oyun öncesinde seyircilere maskelerini çıkarmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. Oyun sonrasında, seyircilerin kapıda yoğunluk oluşturmayacak şekilde tiyatro salonundan çıkmaları sağlandı. Sanatseverlerin sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak Covid-19 nedeniyle alınan tedbirleri üst düzeyde uygulayan Beylikdüzü Belediyesi, sanatseverlerden tam not aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü Sahnesi Perdelerini Açıyor
Beylikdüzü Sahnesi Perdelerini Açıyor
Beylikdüzü’ndeki Kadınlar Meme Kanserine Karşı Savaş Açtı
Beylikdüzü’ndeki Kadınlar Meme Kanserine Karşı Savaş Açtı
Başkan Çalık Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Çalık Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu
Yaşam Bahçesi Kışa Hazırlanıyor
Yaşam Bahçesi Kışa Hazırlanıyor
Beylikdüzü’nde Tarihi Bir Kanal Kalıntısı Tespit Edildi
Beylikdüzü’nde Tarihi Bir Kanal Kalıntısı Tespit Edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169