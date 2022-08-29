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Beylikdüzü Sahaf Festivali Başladı

Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Sahaf Festivali başladı. Yirmi dört sahafın, yüz bine yakın kitap ve dergiyle katıldığı festivalin ilk günü oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Ümit Nar’ın münadiliğinde gerçekleşen, koleksiyoncuların koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği kitap mezatlarında ise kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:06
Beylikdüzü Sahaf Festivali Başladı
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Beylikdüzü9.Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Festivali başladı. Türkiye’nin farklı noktalarından gelerek Beylikdüzü’nde buluşanyirmi dört sahaf,yüz bine yakın kitap ve dergiyi, İstanbul ve Beylikdüzü’nün nefesi olan Yaşam Vadisi’nde kitapseverlerle buluşturdu.4 Eylül tarihine kadar 13.00 - 23.00 saatleri arasında gerçekleşecek festivalde pek çok ilk baskı ve imzalı kitabın yanı sıra; harita, belge, orijinal nüsha, plak ve afişler deyer alıyor.

Kitap mezatları kıyasıya rekabete sahne oldu

Kitapseverleri altıncı kez bir araya getiren etkinlikte ayrıcafestivalin klasikleşen isimlerinden şair Hüseyin Avni Dede’nin yanı sıra bu yıl ilk kez bir cilt ustası da yer aldı. Sahaf Festivali Koordinatörü Ümit Nar’ın münadiliğinde gerçekleşen, koleksiyoncuların, koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği kitap mezatları ise ilk gününde yoğun ilgiyle karşılandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, renkli görüntülere sahne olan gece ve gündüz mezatları,17:30-18:30 saatleri ile 21:30-22:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

9. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda vatandaşları yine çok renkli bir program bekliyor

Beylikdüzü’nde olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek iyi ve uygun fiyatlı kitaplara ulaşmak isteyen kişileri Sahaf Festivali’ne davet eden Ümit Nar, “Tüm sahaf arkadaşlarımızla birlikte aylar öncesinden hazırlığını yaptığımız, heyecanla beklediğimiz ve çok keyif aldığımız bir yer burası. 10 gün boyunca Beylikdüzü’nün güzel ortamında, güzel insanlarıyla beraber bir nevi ruhlarımızı dinlendiriyoruz.” dedi. Konserler, dj performansı, Çardak Altı Sohbetleri ve Spor Turnuvaları’na ev sahipliği yapacak 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları’ndavatandaşları yine çok renkli bir program bekliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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