Beyli̇kdüzü Sabah Sporu İle Güne Zinde Başlıyor

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

İlçede spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, “Beylikdüzü Nefes Alıyor” diyerek açık hava spor etkinliklerine başladı. Beylikdüzü’nün farklı noktalarında ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar; Yaşam Vadisi 1. Etap, Belediye Parkı ve Yakuplu Kent Ormanı’nda her biri alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkânı buluyor. Sabah sporundan zumba ve yogaya uzanan farklı spor dallarında gerçekleşen açık hava spor etkinlikleri 7 Ekim tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

“Spora gönül veren herkesi bekliyoruz”

Kişilere spor yaparken aynı zamanda keyifli zaman geçirme imkanı da sunan zumbanın pek çok faydasının olduğunu belirten Spor Eğitmeni Ezgi Tozkoparan, “Havaların ısınmasıyla birlikte Beylikdüzü’nde açık alan spor etkinliklerine başladık. Dans ve coşkulu müzikler eşliğinde yapılan spor ile yüksek oranda kalori yakıyoruz. Böylece kişinin kondisyonu artıyor ve kaslar güçleniyor. Açık alanda spor yapmak isteyen ve spora gönül veren tüm komşularımızı kurallara uyarak, kendi matı ve havlusu ile bekliyoruz. Programla ilgili detaylı yer ve saat bilgisine Beylikdüzü Belediyesi’nin internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresinden erişebilirsiniz.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)