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Beylikdüzü'nün Dört Bir Yanı Kütüphanelere Donatıldı

İlçe halkını okumaya teşvik etmek amacıyla çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 2021 yılında 112 bin kullanıcıyı kütüphanelerinde ağırladı. Nitelikli ve donanımlı 18 kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sunan belediye, son bir yılda da ilçeye yeni kütüphaneler kazandırdı. Öte yandan hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçen iki adet Gezici Kütüphane ise 7’den 70’e tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için yola çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2022 Cuma 09:06
Beylikdüzü'nün Dört Bir Yanı Kütüphanelere Donatıldı
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Vatandaşların okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap sevgisini artırmak için ilçenin dört bir yanını kütüphanelerle donatan Beylikdüzü Belediyesi, 2021 yılında da kütüphane hizmetlerini sürdürdü. Konforlu ders çalışma alanlarıyla da özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi gören kütüphaneler, son bir yıl içerisinde 112 bin kullanıcıyı ağırladı. Yıl içerisinde ödünç verilen kitap sayısı 43 bin adete ulaşırken en çok okunan kitaplar ise genel koleksiyonda Zülfü Livaneli’nin Kardeşimin Hikayesi romanı, ilk gençlik kategorisinde Jeff Kinney’in Saftirik Greg’in Günlüğü romanı, çocuk kategorisinde de Feridun Önal’ın Kırmızı Elma isimli kitabı oldu. Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen çeşitli kütüphane etkinlikleri ise yıl boyunca her yaştan kitapseveri bir araya getirdi.

Kütüphane sayısı 18’e ulaştı

2021 yılı içerisinde Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi ile Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’ni vatandaşın hizmetine açan belediye, toplamda 18 kütüphaneyi ilçeye kazandırmış oldu. Öte yandan hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçen iki adet Gezici Kütüphane, Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için yola çıktı. Proje, dezavantajlı mahallelerdeki yetişkin ve çocukların bir otobüs dolusu binlerce basılı esere ücretsiz olarak erişimini sağladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajnası (İTHA)


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