Beylikdüzü'ndeki Parklar Yenileniyor

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parkların tamir ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü’ne kazandırdığı parkların yanı sıra mevcut parkların onarım işlemlerini sürdüren Müdürlük, Gürpınar Mahallesi’nde bulunan 4 adet parkı daha fonksiyonel ve modern bir görünüme dönüştürme işlemlerine başladı. Aynı zamanda Büyükşehir Mahallesi Belediye Parkı’nın yürüyüş yollarında yer alan kauçuklar ekipler tarafından yenilenerek parkın giriş noktalarına taglar yerleştirildi.