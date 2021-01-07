Beylikdüzü'nde Yeni Yıldan Umutlu Olmak İçin Sebebimiz Çok

Başkan Çalık, “2020 yılı oldukça zor bir yıldı ama Beylikdüzü’nde yılmadan yorulmadan çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Emek verdiğimiz kent sosyal hayatı ve doğasıyla İstanbul’a nefes olsun, yeni ekonomi ve üretim imkânları yaratsın, fırsat eşitliğine imkân versin ve sosyal adaleti yaşatsın diye sırt sırta çalışmaya devam ediyoruz. Beylikdüzü’nde yeni yıldan umutlu olmak için sebebimiz çok. Bizim umudumuz hep taze” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi Ocak Ayı Meclisi'nin 1. oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda düzenlenen 2021 yılının ilk meclis toplantısına, yeni yılın tüm ülke ve millet adına sağlıklı bir yıl olmasını dileyerek başlayan Başkan Çalık, şehitleri rahmetle anarken Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere de değindi. Başkan Çalık konuşmasının devamında, Beylikdüzü Belediyesi'nin 2020 yılı bilançosuyla birlikte 2021 proje ve çalışmalarını da paylaştı. Çalık, “Pandemiye karşı mücadeleyle süren bir yılı geride bıraktık. Genel olarak 2020 yılı boyunca Beylikdüzü dayanışma ruhuyla pandemi yardımlarımız dahil tüm desteklerimizi 85 bin 385 haneye ulaştırdık. Gerek pandemi, gerek afetler nedeniyle yaşadığımız tüm sıkıntılara ve zorluklara rağmen umutlu bir yıl için Beylikdüzü’nde sebebimiz çok. 365 gün iş başındaydık. 2020’nin tüm zor koşullarına rağmen, ilçemizde pek çok faaliyeti hayata geçirdik, önemli projelere imza attık ve Beylikdüzü’ne yeni yapılar kazandırdık” dedi.

Çalık: Büyük çapta bir altyapı yenileme seferberliği başlattık

Mecliste yaptığı konuşmasının devamında Beylikdüzü’nde bir yıl içerisinde gerçekleştirilen kentsel altyapı çalışmalarını paylaşan Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde daha kuvvetli bir altyapı için İBB iş birliğiyle büyük çapta bir altyapı yenileme seferberliği başlattık. 70 km atık su ve yağmur suyu hattı projelendirdik ve 24 kilometresini tamamladık. 130 cadde ve sokakta 70 bin ton asfalt dökümü yaptığımız 2020 yılında, 13 kilometre yeni yol açtık. Aynı zamanda İBB ile birlikte ilçemizde trafik sorunu olan yerlerde iş birliği çalışmalarına imza attık” dedi.

Beylikdüzü’ne bir yılda 333 bin m² yeni yeşil alan

İstanbul’da kişi başına 1 m² bile yeşil alan düşmeyen yerler olduğunu, Beylikdüzü’nde ise bu rakamın 9,5 m² olduğunu vurgulayarak yeşil alan proje ve çalışmalarına da değinen Çalık, “Beylikdüzü’ne bu yıl 333 bin m² yeni yeşil alan kazandırırken 29 bin m²’lik alanda da yeni çalışmalara başladık. Aynı zamanda her mahallede olacak şekilde 25 yeni parkı ilçemize kazandırdık. Bu yıl içerisinde toplam 3 bin 396 adet yetişkin ağaç diktik. Cadde ve bulvarlarda kent yaşamına uygun ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Üreten toplum bilincini canlandırmak için hayata geçirdiğimiz Yaşam Bahçesi projemizle 35 ton yazlık, 6 ton kışlık mahsul toplandı ve 7 bin aileye ücretsiz ulaştırıldı. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilecek Marmara Mahallesi Yaşam Bahçesi’nde 25 bin adet lavanta dikilirken Küçük Bahçıvanlar Parkı’nda 2 bin 350 adet kışlık sebzeyi çocuklarımızla beraber diktik. 2020’de Yaşam Vadisi 3. Etabın altyapı imalatları ile üstyapı düzenleme çalışmaları bitti; 4. ve 5. Etap’ta altyapı ve yol aksları çalışmaları da başladı. Yakuplu Ormanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Projesi İBB ile iş birliğiyle tamamlandı ve 50 bin metrekarelik kamusal bir dinlenme alanı olarak Beylikdüzü’ne kazandırıldı” ifadelerini kullandı.

Yakuplu Kültür Merkezi Temeli 13 Ocak’ta Atılıyor

Yapımına başlanan ve 2021 yılı içerisinde tamamlanacak projeleri de aktaran Çalık, “Beylikdüzü Smart projemizin yapımına başladık ve 2021 yılının ilk aylarında tamamlanacak. Gençler bir araya gelecek, kendi gelişimleri için çalışmalar yapacak, girişimcilikleri için cesaretlenecek ve uzmanlarla yönlendirilecekler.

Beylikdüzü Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Aktivite Merkezimiz de tamamlanmak üzere… Yeni nesil bir aktivite merkezi olarak insanlar BGSO’nun hem provalarını hem de konserlerini izleyecek, oda tiyatrosu oyunlarına katılacak. Ayrıca çevrede çim amfi, spor sahaları ve oyun parkı yer alacak. 1000 m²’lik alanda imalatına başladığımız Aşık Veysel Sahnesi Kütüphane Projesi tamamlandığında ise Gürpınar mahallemiz ikinci bir kütüphane ve etüt merkezine kavuşacak” dedi. Başkan Çalık, Yakuplu Kültür Merkezi, Kapalı Pazaryeri ve Kreş Kompleksi’nin temel atma töreninin de 13 Ocak’ta yapılacağını müjdeledi.

“Afet anında Beylikdüzü’nde vatandaşımızın çorbası kaynasın istiyoruz”

Afet hazırlık ve kentsel dönüşüm süreçlerinde de büyük bir titizlikle çalışmaların devam ettiğini belirten Çalık, “Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi tamamlandı. Bunu yapan ilk ilçe belediyesiyiz. Ayrıca, 1000 m² alana kurulu, tek seferde 10bin kişiye yemek çıkarabilecek mutfağın yapımı ise bitmek üzere. Afet anında Beylikdüzü’nde vatandaşımızın çorbası kaynasın istiyoruz. Beylikdüzü Afet İşleri Sürekli Yönetim Merkezi’nin mevcuttaki bürosunu güçlendiriyor ve yeni yerine bir merkez olarak taşıyoruz. Kasım ayında KİPTAŞ ile 7 bloklu 4 bin 185 parsele yönelik protokol imzaladık. 7 Aralık’ta bölgede Kentsel Dönüşüm Çözüm Ofisimizi kurarak, komşularımızı bilgilendirmeye ve muvafakatname imzalamaya başladık. Bölge sakinlerinin önemli bir kısmıyla anlaşma sağlamış durumdayız, sürecimiz devam ediyor” dedi. Başkan Çalık aynı zamanda afet bölgesi olan İzmir, Elazığ, Malatya ve Hatay için yapılan yardım kampanyalarını da paylaştı.

Kültür, Sanat ve Eğitim Alanında Binlerce Vatandaşa hizmet

Başkan Çalık son olarak eğitim, kültür sanat faaliyetlerine değindiği konuşmasını, “Beylikdüzü Belediyesi- Coursera iş birliğiyle tüm Türkiye’de 100 bin kişi; 4600 dalda, dünya üniversitelerinden ve dünya şirketlerinden ücretsiz çevrimiçi eğitim aldı. Kurs sonunda katılımcılar sertifika aldı ve özgeçmişleri 2400 uluslararası firmayla paylaşıldı. Farklı kurslarda 306 bin 956 kayıt yapılırken toplamda 352 bin 597 ders alındı. Eğitimler sonunda 16 bin 761 kişi sertifikalarına kavuştu. Bunun dışında yıl boyunca, 1.616 öğrencimiz YKS ve LGS, üniversite hazırlık ve etüt kurslarımızdan faydalandı. 15bin 158 kişi 33 branşta kültür-sanat kurslarımıza katıldı. 137 bin 298 kişi kütüphanelerimizi kullandı. Kütüphanelerimizde yapılan 29 etkinliğe 1.722 kişi katıldı. Beylikdüzü genelinde gerçekleştirdiğimiz 246 kültür sanat etkinliğine 48 bin 83 kişi katıldı. Temmuz ayında Yakuplu mahallemizdeki dört sokakta gerçekleştirdiğimiz Oyun Sokakları Projesi’nde ise 1.300 çocuk yer aldı. 7 bin 262 kişi yaz ve kış spor okulu, yetişkin spor kursları ve açık hava spor etkinliklerimizden faydalandı. 10 bin 246 kişi sağlık müdürlüğümüzden hizmet aldı” ifadeleriyle sonlandırdı.