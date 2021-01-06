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Beylikdüzü'nde Yeni Gençlik Merkezi

Gençlerin fikirlerine sahip çıkarak ilçede yeni merkezler hayata geçiren Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü SMART Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi’ni çok yakında hizmete açmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2021 Çarşamba 09:27
Beylikdüzü'nde Yeni Gençlik Merkezi
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Vatandaşların bir araya gelerek kendi gelişimleri için çalışmalar yapacağı ve uzmanlar tarafından yönlendirilecekleri merkezi, bir kuluçka noktası olarak tanımlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Burada gençlerimiz hem kendi fikirlerini, düşüncelerini ve duygularını biraz daha geliştirecekler hem de daha tecrübeli insanlar gençlerimizle deneyimlerini paylaşma imkânı bulacak.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan gençlerin bir araya gelip kendi gelişimleri için çalışmalar yapacağı, fikirlerini paylaşacağı ve projelerini sunacağı Beylikdüzü SMART Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi’ni çok yakında hayata geçiriyor. Barış Mahallesi’nde yer alan ve yapımı bitmek üzere olan merkez, Belediyenin girişimcilik, teknoloji ve inovasyon ile ilgili faaliyetlerinin ve hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve yardımcısı olan bir merkez olarak tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında faaliyete geçmesi planlanan merkezde vatandaşların bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile katkıda bulunmak üzere farklı temalarda inovasyon projeleri geliştirildi.

Proje 2021’in İlk Aylarında Tamamlanacak

Çalışmaları yakından takip eden ve proje alanını sık sık ziyaret ederek incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak gençlerin fikirlerine sahip çıkıyor ve bu amaçla yeni merkezler hayata geçiriyoruz. En kısa sürede açmayı hedeflediğimiz bu alan da sosyal inovasyon merkezimiz olacak. Burada gençlerimiz hem kendi fikirlerini, düşüncelerini, duygularını biraz daha geliştirecekler hem de daha tecrübeli insanlar gençlerimizle deneyimlerini paylaşma imkânı bulacak.” dedi. 2021 yılı içerisinde Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin de çalışmalarına başlanacağını belirten Başkan Çalık, “Ancak mesele bina yapmak değil bizim amacımız o felsefeyi binanın içerisinde yerleştirebilmek ve geliştirebilmek. Burada oluşacak felsefeyle gençlerimizin inovatif düşünmelerini sağlayacağız. Küçük bir kuluçka merkezi gibi işleyecek bu alanda gençlerimizin ufkunu açmak gibi bir niyetimiz var. Beylikdüzü’nde güzel işler yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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