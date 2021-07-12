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Beylikdüzü'nde Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde, Gürpınar Sahili’ni dolduran yüzlerce çocuk, uçurtma ve boyama atölyelerinde kendi uçurtmalarını yaparak gönüllerince eğlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Beylikdüzü’nün semaları uçurtmalarla renklendi. Gürpınar Piri Reis Park’ında düzenlenen etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak, Beylikdüzü’nde yaz boyunca her noktada etkinliklerin düzenleneceğinin müjdesini verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:34
Beylikdüzü'nde Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi
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Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Gürpınar Piri Reis Parkı’nda uçurtma şenliği düzenlendi. Çocukların eğitmenler eşliğinde uçurtma yapmayı öğrendikleri atölyede, farklı renk ve desenlerin yer aldığı görsellerden istediklerini seçen çocuklar, ebeveynleri ile adım adım uçurtmalarını yaptılar. Müdürlük tarafından kurulan atölyede kesme ve yapıştırma işlemlerinin ardından yapılan uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinliğe; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklar için boyama ve masal atölyeleri, cep sahnelerde konserler ve çeşitli etkinlikler gün boyunca devam etti. Etkinlik kapsamında ayrıca 7’den 70’e tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için alanda hazır bulunan Gezici Kütüphane de hizmet verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“İstanbul’a nefes olduk ve yarınlara da umut olmaya devam edeceğiz”

Beylikdüzü’nde etkinliklerin yaz boyunca her noktada devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Evlatlarımızla birlikte bugün güzel bir etkinlik düzenledik. Vatandaşlarımız Gürpınar’ın çok kıymetli bir yerinde, yeşil bir alanda bir araya geldi. Buradaki uçurtma atölyelerimizde çocuklara ‘Uçurtma nasıl yapılır?’ onu öğretiyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak pandeminin etkisinden dolayı evde sıkılan vatandaşlarımıza bir nebze olsun nefes aldırmak istiyoruz. Tüm tedbirleri alarak açık alanlarda pandemi koşullarına da uygun etkinlikler düzenliyoruz. Vatandaşlar burada özgürce nefes alıyor. Biz hep “Beylikdüzü İstanbul’a nefes olacak” demiştik. İstanbul’a nefes olduk ve yarınlara da umut olmaya devam edeceğiz. Etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve buraya gelen, enerjisini bizlerle paylaşan bütün komşularımıza da teşekkür ederim. Çok ciddi bir katılımın olduğunu gördük. İnsanlar sıkılmış, açık alanları ve nefes almayı özlemişler. İnşallah yaz boyunca her noktada etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.07.2021 15:40
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