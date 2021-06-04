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Beylikdüzü'nde Saha Çözüm Hareketi Başladı

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların talep ve şikâyetlerine yerinde ve hızlı çözüm üretmek için “Saha Çözüm Hareketi” başlattı. Beylikdüzü’nde yer alan tüm hane ve iş yerlerini iki kişilik gruplar halinde ziyaret etmeye başlayan 70 kişilik saha çözüm ekibi, ilk üç günde 9 bin 280 hane ve 208 iş yerinin kapısını çaldı. Oldukça kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde her kapıyı çalacağız. 130 bin hane ve iş yerini ziyaret edip komşularımızın şikâyet, talep ve önerilerine kulak verecek ve ilçemizin tüm sorunlarını hep birlikte çözeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Haziran 2021 Cuma 10:02
Beylikdüzü'nde Saha Çözüm Hareketi Başladı
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla hem Beylikdüzü'ne hem de İstanbul'a nefes olacak projeler üretmeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik ekip ile ilçede kapsamlı bir "Saha Çözüm Hareketi " başlattı. Beylikdüzü’nde yer alan tüm hane ve iş yerlerini sosyal mesafe kuralına dikkat ederek iki kişilik gruplar halinde ziyaret etmeye başlayan ekipler, talep ve şikâyetleri dinleyerek ilgili birim ve müdürlüklerle paylaşmak üzere notlar aldı. Vatandaşlarla birebir iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında, Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki yılda yaptığı tüm çalışmaları içeren dergi ile birlikte dezenfektan ve maske bulunan çantalar da ekipler tarafından vatandaşlara takdim edilmek üzere hazırlandı. 1 Haziran tarihinde başlayan uygulamada şimdiye kadar ise 9 bin 280 hane ve 208 iş yerine ulaşıldı. Saha Çözüm Ekibi ile birlikte vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini doğrudan dinleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilgili konuların en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını ve kendisinin de bizzat takipçisi olacağını vurguladı.  

Çalık: Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde, her kapıyı çalacağız

Vatandaşlarla birebir iletişimi güçlendirmek ve katılımcı demokrasiyi tam anlamıyla hayata geçirmek için sahada kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Çalık “Beylikdüzü’nde hedef büyüterek, yepyeni hikâyeler yazmak için yola çıktık. İkinci yılımızın başından bu yana mücadele ettiğimiz pandemiye rağmen, ilçemize yepyeni tesisler kazandırdık; toplumsal dayanışmayı büyüten uygulamaları hayata geçirdik. Beylikdüzü’nde insanı odağımızda tutarak, doğaya ve kente saygıyla hizmet ettik. Şimdi ise yarın için bugünden harekete geçiyor, Beylikdüzü’nü geleceğe hazırlamaya koyuluyoruz. Saha Çözüm ekiplerimizle Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde, her kapıyı çalacağız. 130 bin hane ve iş yerini ziyaret edip komşularımızın şikâyet, talep ve önerilerine kulak vereceğiz; belediyemizin icraatları konusunda bilgilendireceğiz. Beylikdüzü’nde hiçbir komşumuz yalnız değil, belediyemiz herkesin yanında. İlçemizin tüm sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Beylikdüzü bugüne nefes, yarına umut olmayı sürdürecek.” dedi.

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