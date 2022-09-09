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Beylikdüzü'nde Okullar Yeni Öğretim Yılına Hazır

Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı koşullar altında eğitimlerini sürdürebilmeleri için tüm ekipleriyle aralıksız çalışan Beylikdüzü Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki okullarda pek çok çalışma gerçekleştirdi. Bakım, onarım, peyzaj ve dezenfeksiyon gibi işlemler ekiplerce titizlikle yürütülürken talepler doğrultusunda okullara donanımlı alanlar da kazandırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2022 Cuma 10:10
Beylikdüzü'nde Okullar Yeni Öğretim Yılına Hazır
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Beylikdüzü Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi, okullardaki eğitim sürecinin güvenli ve sürdürülebilir olması adına ilgili tüm birimleriyle çalışmalar yaptı. Bakım, onarım, peyzaj ve dezenfeksiyon gibi işlemler ekiplerce titizlikle yürütülürken talepler doğrultusunda okullara fonksiyonel alanlar da kazandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan okullarda, boyama ve ıslak hacim yenileme gibi bakım ve onarım çalışmalarını yürütürken Park ve Bahçeler Müdürlüğü; peyzaj düzenlemeleri, ağaç dikimi, çim biçimi, yabani ot temizliği ve budama işlemlerini gerçekleştirdi. Çocukların sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü haşere ilaçlaması ve dezenfeksiyon çalışmalarını yaparken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, okul bahçelerinin yıkanarak temizlenmesini sağladı.

Okullara donanımlı alanlar

Beylikdüzü Belediyesi tüm bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının yanı sıra gelen talepler doğrultusunda okullara donanımlı alanlar da kazandırdı. Bu kapsamda; Gürpınar 75. yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda yapılan konferans salonu tamamlandı. Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi’ndeki konferans salonu ile Yaşar Acar Fen Lisesi okul girişindeki yenileme çalışmaları devam ediyor.Okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Evlatlarımızın güvenli ve temiz ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için tüm ekiplerimizle sahadayız. Çocukların eğitimlerine en iyi şekilde devam etmeleri için elimizden gelen desteği veremeye de devam edeceğiz. Şimdiden tüm öğretmen ve öğrencilere başarılı bir eğitimöğretim yılı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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