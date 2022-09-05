Beylikdüzü'nde Madrigal Rüzgarı

Binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederken Çardak Altı Sohbetleri’nde yine birbirinden önemli isimler ağırlandı. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstlendiği programda “Dijital Çağda Ortak Yaşam” konuşuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Doç. Dr. Yavuz Samur ve Dr. Çağla Gül Şenkardeş, teknolojik gelişmeleri ve yaşama yansımalarını ele aldı. Beylikdüzü Sahaf Festivali kapsamında düzenlenen Gece Mezatı’nda ise 1943 baskısı Nutuk ile Atatürk’ün az bilinen bir fotoğrafı açık artırmayla satıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA