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Beylikdüzü'nde Madrigal Rüzgarı

9. Barış ve Sevgi Buluşmaları renkli görüntülere sahne oldu. Alternatif rock müziğinin sevilen grubu Madrigal, festival kapsamında sahne aldı. Konserden saatler öncesinden gelen gençler, alanı doldurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Eylül 2022 Pazartesi 09:38
Beylikdüzü'nde Madrigal Rüzgarı
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Binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederken Çardak Altı Sohbetleri’nde yine birbirinden önemli isimler ağırlandı. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstlendiği programda “Dijital Çağda Ortak Yaşam” konuşuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Doç. Dr. Yavuz Samur ve Dr. Çağla Gül Şenkardeş, teknolojik gelişmeleri ve yaşama yansımalarını ele aldı. Beylikdüzü Sahaf Festivali kapsamında düzenlenen Gece Mezatı’nda ise 1943 baskısı Nutuk ile Atatürk’ün az bilinen bir fotoğrafı açık artırmayla satıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA


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