Beylikdüzü'nde Kültürsem Heyecanı Başlıyor

Eğitimde marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Beylikdüzü Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM'in yaz dönemi kurs kayıtları başlıyor. Vatandaşlar kurs dönemi boyunca dans, müzik ve yabancı dil alanında değerli eğitimcilerle bir araya gelecek. Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların yetişkin ve çocuk kategorileri olmak üzere toplamda 10 farklı branşta, birbirinden nitelikli eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabileceği yaz kurs kayıtları 25 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’a kadar devam edecek. 6 Temmuz'da başlayacak olan yaz kursları 30 Eylül'e kadar sürecek. Kurs kayıtları ise; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kavaklı Kurs ve Kültür Merkezi ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde yapılabilecek. Ayrıca yaz dönemi kursları için www.beylikduzu.istanbul adresinden online olarak da kayıt oluşturulabilir.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Çocuk ve yetişkinler için birçok branşta eğitim imkanı

Çocuk ve yetişkin kategorileri bulunan ve katılımın ücretsiz olduğu kültür sanat kurslarında çocuklar; İngilizce, matematik, keman, gitar, bağlama, resim ve bale branşlarında eğitim alabilecek. İngilizce ve matematik branşlarında yapılacak olan eğitimler 2.3.4.5.6. ve 7. sınıflar için geçerli olacak. Kurs başvurularında yetişkin kategorisinde ise vatandaşlar; keman, gitar, bağlama, resim, modern dans, halk oyunları, İngilizce ve Almanca gibi çeşitli eğitimleri alabilecek. Tüm branşlarda başvuru yapacak kursiyerlerin en fazla 2 branş tercih edebilecekleri eğitimlerde katılımcılar hem yeteneklerini keşfedecek hem de yabancı dil seviyelerini ilerletme imkanı bulacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)