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Beylikdüzü'nde İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekipleri, her sene yaptığı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bulunan tüm mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, ilçe genelinde her gün düzenli olarak sivrisinek, karasinek, uçkun ve haşerelere karşı ilaçlama uygulaması yapıyor.  Cadde, sokak, park ve yeşil alan gibi haşerelerin çoğalma ihtimali olan birçok alanda ilaçlama faaliyetlerine devam eden ekipler,  vatandaşların huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmesi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 17:22
Beylikdüzü'nde İlaçlama Çalışmaları Sürüyor
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Beylikdüzü Belediyesi, sinek türlerine karşı mahallelerde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmasına aralıksız devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte ortaya çıkan sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda belirli periyotlarla etkin ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama hizmetleri teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütülüyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Tunçel: Vatandaşların rahat bir yaz geçirmelerini hedefliyoruz.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Program dahilinde, bütün mahallelerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.” dedi. İlaçlama çalışmalarını, yıl boyunca belirli periyotlarla sürdürmenin uçkunla mücadelede çok önemli olduğuna da dikkat çeken Tunçel, “İlaçlamalarımız belli bir programa oturmuş durumda biz ilaçlamaları sadece yaz aylarında yapmıyoruz. Bizim uçkunla mücadelemiz kışın başlıyor. Kışlak mücadelede rögarlar ve kanalizasyonlar ilaçlanıyor. 1 Nisan itibariyle de larva mücadelemiz başlıyor. Bu amaçla İBB’nin ilaçlama birimiyle yıl boyunca devamlı olarak koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Haziran ayında da bizim ULV cihazları dediğimiz vatandaşların sokaklarda gördüğü araçlar devreye giriyor. Eylül ayının sonuna kadar bu ilaçlamalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. İBB ile birlikte yaptığımız ortak programda cihazlarımızın her biri farklı mahallelere giderek aynı anda birden fazla mahalleye ilaçlama hizmeti vermeye çalışıyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir yaz geçirmelerini hedefliyoruz. ” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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