Beylikdüzü'nde Hobi Kursları Başvuruları Başladı

Beylikdüzü Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜR-SEM'in hobi kurslarının 2020-2021 dönemi kayıtları başladı. Beylikdüzü'nün çeşitli noktalarındaki kayıt merkezlerinde vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken vatandaşlar kurs dönemi boyunca danstan müziğe, el işinden yabancı dil kurslarına kadar çeşitli birçok alanda değerli eğitimcilerle bir araya gelecek. Kurs kayıtları bu yıl da Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Beylicium AVM Kurs Merkezi, Kavaklı Kültür ve Kurs Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde 4 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.

Kayıtlar Pandemi Kurallarına Uygun Alınacak

Pandemi süreci sebebiyle kayıtlar sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek yapılırken Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlar yetişkin ve çocuk kategorileri olmak üzere toplamda 50 farklı branşta, birbirinden nitelikli eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çocuk ve yetişkin kategorileri bulunan ve katılımın ücretsiz olduğu kültür sanat kurslarında çocuklar; "İngilizce, matematik, keman, piyano, gitar, resim, bağlama, halk oyunları, bale, modern dans, drama, robotik kodlama ve tiyatro" branşlarında eğitim alabilecek. Kurs başvurularında 'Yetişkin' kategorisinde ise vatandaşlar bağlama, gitar, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği kurslarıyla müzikle buluşurken tiyatro, halk oyunları, modern dans, resim, ebru, takı tasarım, dolgu bebek, elde kurdele kurslarıyla çeşitli sanat ve el becerisi eğitimleri alabilecek. Bunun yanı sıra, etkili konuşma teknikleri, diksiyon, bilgisayar işletmeciliği kurslarına da katılabilme imkânı olan kursiyerler Arapça, İngilizce ve Almanca branşlarında alacakları eğitimlerle hem yeteneklerini keşfedecek hem de yabancı dil seviyelerini ilerletecek.