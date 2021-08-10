banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1437.46
ALTIN
478.17
DOLAR
8.5964
STERLİN
11.9298
EURO
10.1062
Türkiye'nin İlk Online E-SPOR Eğitimi Veren Kurumu Spor İstanbul
Türkiye'nin İlk Online E-SPOR Eğitimi...
İBB Ekipleri 12 Gündür Orman Yangını Mücadelesinde
İBB Ekipleri 12 Gündür Orman...
Prof.CENAL: Aşırı Sıcaklar Kalp Ve Damar Hastalıklarını Nasıl Etkiler ?
Son Dakika
Prof.CENAL: Aşırı Sıcakların Kalp Ve...
İmamoğlu’ndan Partizanlık Göndermesi
İmamoğlu’ndan Partizanlık Göndermesi

Beylikdüzü'nde Her Notada Nefes Ve Umut Var

İstanbul’un, halkla açık havada buluşan tek klasik müzik festivali olma özelliği taşıyan Beylikdüzü Klasik Günleri başladı. Bu yıl yedincisi düzenlenen ve Türkiye’nin farklı noktalarında etkisini gösteren orman yangınlarına ithafen “Orman Hayattır” temasıyla başlayan festival, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. Konserde yaptığı konuşmasında müziğin iyileştirici gücüne her zaman inandığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kentimizin nefes almasını ve bu kentte yaşayan 365 bin insanımızın klasik müzikle buluşmasını istiyoruz. Ben biliyorum ki klasik müziğin olduğu ortamlarda kötü enerji olmaz. Güzel enerjileri Türkiye’nin dört bir tarafına yaymak ve bağ kurmak gibi bir hedefimiz, idealimiz var. Beylikdüzü Belediyesi olarak özel işler yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 12:38
Beylikdüzü'nde Her Notada Nefes Ve Umut Var
banner171

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ve İstanbul’un, halkla açık havada buluşan tek klasik müzik festivali olma özelliği taşıyan Beylikdüzü Klasik Günleri, 8 konservatuar kökenli kadın müzisyenden oluşan Allegra Ensemble’nin, “İnce Şeyleri Anlama Vakti” konseriyle açılış yaptı. Türkiye’nin farklı noktalarında etkisini gösteren orman yangınlarına ithafen “Orman Hayattır” temasıyla başlayan festival, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. “Her notada nefes ve umut var” mottosu ile Yaşam Vadisi 1.etap içerisinde bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğin bu yıl ki içeriği aynı zamanda doğa ve müzik sevgisinin buluştuğu, Beylikdüzü’nün özellikle de kız çocuklarının sanat aracılığıyla güçlenmesine destek olan örnek ilçelerden biri olmasından ilham alarak “Sanatla Güçlenen Kadınlar” yaklaşımıyla oluşturuldu. Dinleyicilerin unutulmaz anlar yaşadığı konser alanında pandemi süreci sebebiyle de sıkı tedbirler alındı. Vatandaşlar konser alanına ateşleri ölçülerek alınırken alanda bulunan oturma düzeni de sosyal mesafeye kurallarına uygun olarak düzenlendi.  

“Klasik müziğin olduğu ortamlarda kötü enerji olmaz”

Konserde yaptığı konuşmasında müziğin iyileştirici gücüne her zaman inandığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu yıl Beylikdüzü Klasik Günleri’nin yedincisini düzenliyoruz ve gerçekten çok güzel bir ambiyans var burada. Pandemi koşullarında insanlarımızın nefes almasını sağlamaya gayret ediyoruz. Sanatın iyileştirici, umut verici, tedavi edici yönünü kullanmak çabası içerisindeyiz. Memleketimizde son günlerde çok kötü olaylar yaşadık. Orman yangınlarıyla sarsıldık, içimiz yandı. Bir nebze olsun bölgemizde yaşayan insanlarımıza Beylikdüzü Klasik Günleri ile nefes aldırma çabası içerisindeyiz. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün doğanın, yaşamın ve üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir etkinlik alanı da var. Müdürlüğümüz bu alanda “Tohum Bombası Atölyesi” ile vatandaşlarımızla eğitici ve öğretici bilgileri paylaşıyor. Biz de aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi olarak yanan ormanlarımıza nasıl bir katkı sağlayacağımızın çabası içerisindeyiz. Bölgede arkadaşlarımız da var. Ama bir yandan da bu kentin nefes alması, bu kentte yaşayan 365 bin insanımızın klasik müzikle buluşmasını istiyoruz. Ben biliyorum ki klasik müziğin olduğu ortamlarda kötü enerji olmaz. Güzel enerjileri Türkiye’nin dört bir tarafına yaymak ve bağ kurmak gibi bir hedefimiz ve idealimiz var. Beylikdüzü Belediyesi olarak özel işler yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dünya müziklerini tüm renkleriyle yansıtan ve repertuarında Türk müziği ve ezgilerinden kopmadan dünya müziğinin seçkin örneklerinin sergilendiği ve müzikseverlerden tam not alan konserin sonunda Başkan Mehmet Murat Çalık eşi Zehra Çalık ile birlikte sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

Müzik Şöleni 11-12-14 Ağustos tarihlerinde de devam edecek

14 Ağustos tarihine kadar devam edecek Beylikdüzü Klasik Günleri’nin ikinci gününde, Duo Blanc & Noir isimli piyano ikilisinin “Kadife Bir Gece Bu” isimli konseri gerçekleşecek. 11 Ağustos’ta düzenlenecek konserde Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner dinleyicileriyle buluşacak. Farklı kültürleri birleştirmek, bununla zenginleşebilmek ve herkese aktarabilmek için yol almaya devam eden piyanist Şekeranber ve Çetiner dinleyicileriyle buluşacak. Geleneksel Türk müziği ile klasik batı müziğini harmanlayan renkli ve orijinal bir müzikal anlayışla Türkiye klasik müzik tarihine kalıcı bir başarı kazandıran piyanistler, unutulmaz bir gece yaşatacak. 12 Ağustos’ta ise Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Beylikdüzü'nün yetenekli genç müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini alacak. Şef Hakan Tepeli yönetiminde gerçekleşecek “Bir Yaprakta Bir Orman” adlı konserde, orman yangınlarına yönelik farkındalık yaratılacak. Müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak olan etkinlik, 14 Ağustos akşamı “Çiçekli Perdelerin Arkası” isimli gala konseriyle sona erecek. Tanınırlığı sınırları aşan opera solistleri Hale Kekeç, Tuğba Mankal, Ayşe Şenoğlu ve Asude Karayavuz’a Symphonista Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde, klasik müziğin en güzel melodileri Yaşam Vadisi’ne taşınacak. Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleşecek konserde dinleyiciler, tiyatro sanatçısı Gaye Alacacı'nın anlatımıyla operaya ilham veren kadınların hikâyelerine de tanık olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SENJUTSU CUP-2 Beylikdüzü'nde Düzenlendi
SENJUTSU CUP-2 Beylikdüzü'nde Düzenlendi
Beylikdüzü Belediyesi'nden Bodrum'a Destek Devam Ediyor
Beylikdüzü Belediyesi'nden Bodrum'a Destek Devam Ediyor
Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şubesi Açıldı
Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şubesi Açıldı
7. Beylikdüzü Klasik “Orman Hayattır” Temasıyla Başlıyor
7. Beylikdüzü Klasik “Orman Hayattır” Temasıyla Başlıyor
Saha Çözüm Hareketi İle 83 Bin 551 Haneye Ulaşıldı
Saha Çözüm Hareketi İle 83 Bin 551 Haneye Ulaşıldı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169