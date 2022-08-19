Beylikdüzü'nde Geleneksel Sünnet Şöleni

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sosyal incelemeler sonucu tespit edilen 1-15 yaş arası çocukları modern cerrahi yöntemlerle, ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. 250 çocuğun kayıt yaptırdığı hizmet kapsamında çocukların sünnet kıyafetleri de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Dost Eller Mağazası tarafından ücretsiz olarak veriliyor. 20 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek olan sünnet işlemleri, Yakuplu Kent Ormanı’nda düzenlenecek şölenle sona erecek.

Sünnet Şöleni 20 Ağustos’ta

Belediye tarafından bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Sünnet Şöleni’nde çocuklar; çeşitli atölyeler, yarışmalar ve oyunlarla doyasıya eğlenecek.13.00’de başlayacak etkinlikler kapsamında;çocuk atölyeleri, halat çekme, çuval yarışı, boyama atölyesi, kaşıkla yumurta taşıma ve spor oyunları yapılacak. Çocukların yanı sıra ailelerinin de gün boyu keyifli vakit geçireceği etkinlik, Cüneyt Şentürk konseri ile sona erecek.

Kaynak: İstanbukl Times Haber Ajansı/ İTHA