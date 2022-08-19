banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.020,20
ALTIN
1.018,06
DOLAR
18,11
STERLİN
21,45
EURO
18,21
Abdi İpekçi Spor Salonunda Kim Haklı ?
Son Dakika
Abdi İpekçi Spor Salonunda Kim...
İyi Parti 23.Yılında Marmara Depremini Unutmadı
İyi Parti 23.Yılında Marmara Depremini...
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
4.5 Milyon İstanbulluya Hizmet Edecek Proje Tamamlandı
4.5 Milyon İstanbulluya Hizmet Edecek...

Beylikdüzü'nde Geleneksel Sünnet Şöleni

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal incelemeler sonucu tespit edilen1-15 yaş arası çocukları ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. 250 çocuğun kayıt yaptırdığı toplu sünnet, özel hastanelerde steril ortamda devam ediyor. Çocukların sünnet kıyafetlerinin de belediye tarafından ücretsiz olarak verildiği toplu sünnet, 20 Ağustos Cumartesi günü yapılacak şölenle sona erecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 15:12
Beylikdüzü'nde Geleneksel Sünnet Şöleni
banner171

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sosyal incelemeler sonucu tespit edilen 1-15 yaş arası çocukları modern cerrahi yöntemlerle, ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. 250 çocuğun kayıt yaptırdığı hizmet kapsamında çocukların sünnet kıyafetleri de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Dost Eller Mağazası tarafından ücretsiz olarak veriliyor. 20 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek olan sünnet işlemleri, Yakuplu Kent Ormanı’nda düzenlenecek şölenle sona erecek.

Sünnet Şöleni 20 Ağustos’ta

Belediye tarafından bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Sünnet Şöleni’nde çocuklar; çeşitli atölyeler, yarışmalar ve oyunlarla doyasıya eğlenecek.13.00’de başlayacak etkinlikler kapsamında;çocuk atölyeleri, halat çekme, çuval yarışı, boyama atölyesi, kaşıkla yumurta taşıma ve spor oyunları yapılacak. Çocukların yanı sıra ailelerinin de gün boyu keyifli vakit geçireceği etkinlik, Cüneyt Şentürk konseri ile sona erecek.

Kaynak: İstanbukl Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylikdüzü'nde Deprem Tatbikatı
Beylikdüzü'nde Deprem Tatbikatı
Başkan Çalık Hacıbektaş'ta Birlik Beraberlik Mesajı Verdi
Başkan Çalık Hacıbektaş'ta Birlik Beraberlik Mesajı Verdi
Beylikdüzü Halkı Sosyal Tesislerde Buluşuyor
Beylikdüzü Halkı Sosyal Tesislerde Buluşuyor
Beylikdüzü Belediyesi 6 Ayrı Noktada Aşure Dağıttı
Beylikdüzü Belediyesi 6 Ayrı Noktada Aşure Dağıttı
Çalık, Muharrem Ayında Canlarla Bir Araya Geldi
Çalık, Muharrem Ayında Canlarla Bir Araya Geldi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169