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Beylikdüzü'nde Deprem Tatbikatı

Beylikdüzü Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıylaBeylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde deprem ve tahliye tatbikatı düzenledi.Depremde hayatını kaybedenlerin de anıldığı programda, Beylikdüzü NEFES Arama ve Kurtarma Ekibi, MAG-AMADER ve İHH tarafından gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 12:23
Beylikdüzü'nde Deprem Tatbikatı
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Beylikdüzü Belediyesi, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi’nin 23 üncü yılında, deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. İlçe sakinlerini afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikata; Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Sorumlusu Ertuğrul Erbay, STK’lar ve Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Gönüllüleri katıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikat

Arama ve kurtarma, tahliye, yerleştirme ve planlama, güvenlik ve trafik hizmetleri, sağlık ve beslenme çalışma gruplarının da yer aldığı tatbikata, Beylikdüzü Belediyesi ve AFAD afet gönüllüleri de destek verdi. Beylikdüzü NEFES Arama ve Kurtarma Ekibi, MAG-AMADER ve İHH tarafından gerçekleştirilen ve gerçeği aratmayan tatbikattakaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü, Kızılay da hazır bulundu. Deprem anında yapılması gerekenlerin yanı sıra tahliye sırasında dikkat edilecek konuların da uygulamalı olarak anlatıldığıtatbikatın ardından deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında vatandaşların neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.

Demirtaş:Depreme hazırlıklı olmak için çok büyük gayret gösteriyoruz

Konuşmasında Türkiye'nin önemli bir gerçeği olan depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, “Beylikdüzü Belediyesi olarak doğal afetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıylabir arada çalışmaya hazırız. Beylikdüzü’nde siyasi engellemeler ve algılar ne olursa olsun, depreme hazırlıklı olmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Depremleri iyice hatırlatıp gerçek deprem olmadan önce gerekli tedbirleri almalıyız.” şeklinde konuştu.

Esmer: Eylül ayı itibarıyla ilk yardım eğitimlerine başlayacağız

Beylikdüzü afet ve acil durum çalışmaları, arama kurtarma ekipleri ve gönüllü faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer, “Beylikdüzü’nde afet hazırlık çalışmalarımızartarak devam ediyor. Bukapsamda birçok çalışma yaptık. Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizi açtık. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin hemen yanında eğitim merkezimizi açtık ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Afet farkındalık eğitimlerinin yanı sıra Eylül ayı itibarıyla de hem belediye çalışanlarımıza hem de ilçede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ilk yardım eğitimlerine başlayacağız. Bölgemizi etkileyecek bir afet durumunda 30 bin vatandaşımıza yemek çıkaracak bir mutfağımız var. Aynı şekilde afet durumunda barınma ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla Pazar İstanbul’u ilçemize kazandırdık. Afet toplanma alanlarını belirledik, güncel haritalarımızı oluşturduk. Belirlenen toplanma alanlarının tabelalarının standart hale getirme çalışmalarımız devam ediyor. Yıl boyunca afet farkındalık ve gönüllülük çalışmalarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Erbay: Kentlerimizin kırılganlıklarını en aza indirmeyi hedefliyoruz

Beylikdüzü’nde afet anında koordinasyonun en iyi şekilde sağlanabilmesi için önemli bir tatbikatın gerçekleştirildiğini belirten Ertuğrul Erbay ise “Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi olarak; deprem başta olmak üzere tüm afetler için hazırlıkçalışmalarınıtitizlikle sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında afet sonrası tüm faaliyetlerin gönüllülerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte nasıl yürütüleceğinin mikro modellemesini oluşturarak bir tatbikatgerçekleştirdik. Tüm katılımcılarımızın afet sonrasındaki beslenme, barınma, güvenlik ve sağlık çalışmaları ile gönüllü faaliyetlerinin içinde bulunmasının nedenli önemliolduğunu bizzat tecrübe etmesini bekliyoruz. Kentlerimizin kırılganlıklarını en aza indirerek, her bir vatandaşımızın ‘Beylikdüzü Hazır’ diyeceği güne kadar çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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