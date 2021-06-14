banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1463
ALTIN
496.958
DOLAR
8.3694
STERLİN
11.8139
EURO
10.1387
İSTMALL Görücüye Çıktığı Gün Alıcılardan Tam Aldı (VİDEOLU HABER )
Son Dakika
STMALL Görücüye Çıktığı Gün Alıcılardan...
Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları
Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları
BABACAN: “Erdoğan ‘Açları doyurun’ dedi, merak etmesin doyuracağız”
Son Dakika
BABACAN: “Erdoğan ‘Açları doyurun’ dedi,...
Metro Tünelleri Sanata Açılıyor
Metro Tünelleri Sanata Açılıyor

Beylikdüzü'nde Bisiklet Şenliği Coşkusu

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü iş birliğiyle Beylikdüzü Yaşam Vadisi 2. Etap’ta gerçekleştirilen Bisiklet Şenliği’nde 03- 14 yaş grubundaki çocuklar doyasıya pedal çevirdi. Çok sayıda vatandaş ve ailelerin tribünde takip ettiği etkinlik oldukça renkli görüntülere sahne olurken, farklı yaş gruplarında düzenlenen yarışlar sonucunda çocuklara katılım madalyası ve sertifika verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2021 Pazartesi 09:31
Beylikdüzü'nde Bisiklet Şenliği Coşkusu
banner171

Çocuklarda bisiklet kullanmanın önemine dikkat çekmek ve bisiklet kültürünün oluşmasında farkındalık yaratmak için Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Spor Kulübü iş birliğiyle Bisiklet Şenliği düzenlendi.

İstanbul Times /Hüseyin Çetiner

Farklı yaş gruplarına göre toplam 5 tur olarak düzenlenen yarışları çok sayıda vatandaş tribünlerden takip ederek çocukların heyecanına ortak oldu. Yaşam Vadisi 2.Etap’ta şenlik havasında düzenlenen etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Belediye Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, Belediye Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Üyesi Handan Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Emine İhtiyar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, Beylikdüzü Kırlangıç Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Dünyanın ve Avrupa’nın birçok kentinde bisiklet kullanımının önemine vurgu yapan Ali Mesut Çelik, “Bisiklet kullanımı birçok kentte öncelikli konular haline geldi. Beylikdüzü’nde bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Gençlik ve Spor Hizmetleri ve Kırlangıç Spor Kulübü önemli katkılarda bulundu. Bugün burada olmak çok güzel, bisiklet yarışlarında mücadele edecek bütün çocuklara başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir bisiklet şenliğine imza atıyoruz”

Etkinlikte, sağlık için bisiklet sürmenin önemine değinen Fidan Gül, “Bisiklete binmek sağlıklı yaşamın ve koordinasyon gelişiminin sağlanması için olmazsa olmaz sporlarından birisidir. Bugün burada Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü ile birlikte güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. 3-14 yaş arasında ki geleceğimizin en kıymetli varlıkları için bisikleti kullanma ve sevme alışkanlıkları aşılayabilmek adına bisiklet şenliğini organize ettik. Yaş gruplarına göre düzenlenen yarışlar sonucunda çocuklara sertifikalarını ve madalyalarını vereceğiz. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Yaz sporu okullarımızla ilgili hazırlıklarımız ise devam etmektedir. Bizleri takip etmeye devam etsinler.” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çalık, Beylikdüzü Smartta Gençlerle Buluştu
Başkan Çalık, Beylikdüzü Smartta Gençlerle Buluştu
Beylikdüzü'nde Saha Çözüm Hareketi Başladı
Beylikdüzü'nde Saha Çözüm Hareketi Başladı
Türkiye'nin En Derin Kaykay Parkı Beylikdüzü'nde Açıldı
Türkiye'nin En Derin Kaykay Parkı Beylikdüzü'nde Açıldı
Beylikdüzü belediyesi mayıs ayı meclisi toplandı
Beylikdüzü belediyesi mayıs ayı meclisi toplandı
Beylikdüzü'ndeki Atıklar Çöp Değil
Beylikdüzü'ndeki Atıklar Çöp Değil

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169