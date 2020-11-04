Beylikdüzü'nde Asfalt Mesaisi Gece Gündüz Sürüyor

Hem gece hem de gündüz saatlerinde yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yıl sonuna kadar 80 bin ton asfalt hedeflerinin olduğunu ve şimdiye kadar yaklaşık 61 bin tona ulaştıklarını belirtti. Hava koşulları el verdiği sürece çalışmaların hızla süreceğini dile getiren Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde vatandaşlarımızı kış gelmeden, ayaklarını çamura bastırmadan herkesin huzurla yaşadığı bir kent haline dönüştürmek için mücadele ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Beylikdüzü’nün çeşitli noktalarında gece ve gündüz gerçekleşen çalışmalara ilgili müdür ve başkan yardımları ile katılan Mehmet Murat Çalık, “İlçemizi güzelleştirmek adına asfalt çalışmalarımız gece-gündüz devam ediyor.” dedi. Yıl sonuna kadar 80 bin ton asfalt hedeflerinin olduğunu ve şimdiye kadar toplamda 115 cadde ve sokakta yapılan çalışmalarla yaklaşık 61 bin tona ulaştıklarını belirten Başkan Çalık, “Hava koşullarının el verdiği ölçüde asfalt çalışmalarına ara vermeden hızlı bir şekilde devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

115 Cadde ve Sokak Yenilendi

Çalışmaların hızla devam ettiğini ve Beylikdüzü’nde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda asfalt kaplama işlemlerinin sürdüğünü dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Çalık, “Yaklaşık 115 tane cadde sokağımızı tamamen yeniledik. Alt yapılarıyla birlikte yeni sokaklar açtık ve yağmur suyu, pis su kanalları ile birlikte alt yapı hizmetlerini de yapıyoruz. Hava koşulları şu an için iyi gidiyor. Beylikdüzü’nde vatandaşlarımızı kış gelmeden, ayaklarını çamura bastırmadan herkesin huzurla yaşadığı bir kent haline dönüştürmek için mücadele ediyoruz. Alt yapı çalışmaları, parklar, bahçeler, kaldırımlar, asfalt çalışmaları ve yeni açtığımız yollarımızla Beylikdüzü’nün her noktasına dokunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.