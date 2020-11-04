banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Son Dakika
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Son Dakika
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı:...
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kadınlar İçin Farkındalık
Son Dakika
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kadınlar İçin...
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma günü'
Son Dakika
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma...

Beylikdüzü'nde Asfalt Mesaisi Gece Gündüz Sürüyor

Beylikdüzü Belediyesi ilçede gerçekleştirdiği alt yapı ve asfalt kaplama işlemlerine aralıksız devam ediyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
04 Kasım 2020 Çarşamba 13:53
Beylikdüzü'nde Asfalt Mesaisi Gece Gündüz Sürüyor
banner171

Hem gece hem de gündüz saatlerinde yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yıl sonuna kadar 80 bin ton asfalt hedeflerinin olduğunu ve şimdiye kadar yaklaşık 61 bin tona ulaştıklarını belirtti. Hava koşulları el verdiği sürece çalışmaların hızla süreceğini dile getiren Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde vatandaşlarımızı kış gelmeden, ayaklarını çamura bastırmadan herkesin huzurla yaşadığı bir kent haline dönüştürmek için mücadele ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Beylikdüzü’nün çeşitli noktalarında gece ve gündüz gerçekleşen çalışmalara ilgili müdür ve başkan yardımları ile katılan Mehmet Murat Çalık, “İlçemizi güzelleştirmek adına asfalt çalışmalarımız gece-gündüz devam ediyor.” dedi. Yıl sonuna kadar 80 bin ton asfalt hedeflerinin olduğunu ve şimdiye kadar toplamda 115 cadde ve sokakta yapılan çalışmalarla yaklaşık 61 bin tona ulaştıklarını belirten Başkan Çalık, “Hava koşullarının el verdiği ölçüde asfalt çalışmalarına ara vermeden hızlı bir şekilde devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.  

115 Cadde ve Sokak Yenilendi

Çalışmaların hızla devam ettiğini ve Beylikdüzü’nde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda asfalt kaplama işlemlerinin sürdüğünü dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Çalık, “Yaklaşık 115 tane cadde sokağımızı tamamen yeniledik. Alt yapılarıyla birlikte yeni sokaklar açtık ve yağmur suyu, pis su kanalları ile birlikte alt yapı hizmetlerini de yapıyoruz. Hava koşulları şu an için iyi gidiyor. Beylikdüzü’nde vatandaşlarımızı kış gelmeden, ayaklarını çamura bastırmadan herkesin huzurla yaşadığı bir kent haline dönüştürmek için mücadele ediyoruz. Alt yapı çalışmaları, parklar, bahçeler, kaldırımlar, asfalt çalışmaları ve yeni açtığımız yollarımızla Beylikdüzü’nün her noktasına dokunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Coursera 2.Etap İle 100 Bin Kişiye Eğitim Fırsatı
Coursera 2.Etap İle 100 Bin Kişiye Eğitim Fırsatı
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Yükselişe Geçen Covid-19 Vakalarini Beylikdüzü Belediyesi İçin Değerlendirdi
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Yükselişe Geçen Covid-19 Vakalarini Beylikdüzü Belediyesi İçin Değerlendirdi
Beylikdüzü Belediyesi İkinci Çocuk Bakımevini Hizmete Açacak
Beylikdüzü Belediyesi İkinci Çocuk Bakımevini Hizmete Açacak
Başkan Çalık “Beylikdüzü'nün Anneleri” İle Buluştu
Başkan Çalık “Beylikdüzü'nün Anneleri” İle Buluştu
Başkan Çalık, Trabzon Basını İle Bir Araya Geldi
Başkan Çalık, Trabzon Basını İle Bir Araya Geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169