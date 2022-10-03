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Beylikdüzü'nde 350 Kişiye Ücretsiz Kardiyolojik Muayene

Beylikdüzü Belediyesi, 29 Eylül Dünya Kalp Günü etkinlikleri kapsamında “Kalbiniz Bize Emanet” diyerek vatandaşlara kardiyolojik muayene, EKO, EKG ve EFOR testlerinden yararlanma imkânı sundu. Beykent Üniversitesi Hastanesiyle iş birliğiyle yapılan muayene ve testlerden 350 kişi faydalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 09:40
Beylikdüzü'nde 350 Kişiye Ücretsiz Kardiyolojik Muayene
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Beylikdüzü Belediyesi, dünyada her yıl milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kalp hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak ve koruyucu sağlığın önemini vurgulamak için Beykent Üniversitesi Hastanesiyle iş birliği yaptı. “29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında eylül ayı başından itibaren yapılan çalışmalarda vatandaşların kardiyolojik muayene, EKO, EKG ve EFOR testleri yapıldı. 350 kişinin yararlandığı test ve taramalar sonrası uzman doktorlardan oluşan kadro tarafından kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi önemli risk faktörleri hakkında da vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

“Sağlıklı yaşam konusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Beylikdüzü’nde koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla eylül ayı başından itibaren vatandaşlarımızdan almış olduğumuz talepler doğrultusunda 350 vatandaşımızın kardiyolojik muayene, EKO, EKG ve EFOR testlerini gerçekleştirdik. Kalp hastalıkları, kalp hastalıklarına sebep olabilecek yüksek tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi önemli risk faktörleri ve bu risk faktörlerinin nasıl azaltılacağı, kalpteki ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği gibi konular hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Sağlıklı yaşam konusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yıl boyunca benzer çalışmaları sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“Kendinize ayıracağınız bir gün size çok şey kazandırabilir”

Erken teşhisin tedavi süresinde büyük önem taşıdığını söyleyen Esmer, “Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma, ayaklarda şişme, sık idrara çıkma, bayılma, şuur kaybı ve istemsiz kilo kaybı gibi şikâyeti bulunanların bir sağlık kuruluşuna başvurması önem taşıyor. Kontrollerin, 40 yaşına kadar her 5 yılda 1 defa, 40 yaşından sonra ise her yıl yaptırılması gerekiyor. Ailesinde 40 ila 50 yaş altında başlayan kalp hastalığı ya da açıklanamayan ani bir hastalık nedeni ile vefat etmiş kişiler olanlar yaşa bakmadan mutlaka uzman bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve yılda bir kez check-up yaptırmalıdır. Kalp sağlığına yönelik yapılacak taramalar, erken teşhis ve tanı için büyük önem taşıyor. Kendinize ayıracağınız bir gün size çok şey kazandırabilir.” ifadelerini kullandı.

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