Beylikdüzü'nde 11 Bin Kişiye Aşure İkramı

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında aşure ikramı yapıldı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde gerçekleşen aşure dağıtımına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra; CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İyi Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyeleri ve birim müdürleri katılım sağladı. Başkan Çalık, Muharrem ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, “Muharrem ayı dolaysıyla komşularımıza aşure ikram ettik. Birliğimiz, beraberliğimiz daim, paylaşmanın bereketi ve güzelliğiyle tüm komşularımıza afiyet olsun.” dedi.

Dört noktada 11 bin kişilik aşure ikramı yapıldı

Dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Cuma namazı sonrası Yakuplu Mahallesi Evlat Camii, Büyükşehir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii, Kavaklı Mahallesi Yeni Camii ve Gürpınar Mahallesi Cuma Pazarı girişinde olmak üzere 4 noktada toplamda 11 bin kişilik aşure dağıtımını gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)