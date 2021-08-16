Beylikdüzü Klasik Günleri Görkemli Gala Konseriyle Final Yapıyor

7. Beylikdüzü Klasik Günleri, klasik müzikseverlere Beylikdüzü’nde unutulmaz geceler yaşatmaya devam ediyor. Türkiye’nin farklı noktalarında etkisini gösteren orman yangınlarına ithafen “Orman Hayattır” temasıyla başlayan festival, 14 Ağustos akşamı, saat 21.00’de Şef Murat Cem Orhan yönetiminde “Çiçekli Perdelerin Arkası” isimli muhteşem gala konseriyle tamamlanıyor. Symphonista Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde, klasik müziğin en güzel melodileri opera solistleri Hale Kekeç, Tuğba Mankal, Ayşe Şenoğlu ve Asude Karayavuz ile Yaşam Vadisi’ne taşınacak. Dinleyiciler aynı zamanda tiyatro sanatçısı Gaye Alacacı'nın anlatımıyla operaya ilham veren kadınların hikâyelerine de tanık olacak. Pandemi tedbirleri kapsamında alana girişlerin kontrollü olarak yapıldığı konser alanında oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulacak.

TARİH: 14 Ağustos 2021 Cumartesi

SAAT: 21:00

YER: Yaşam Vadisi “6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi”

ADRES: Yaşam Vadisi 1. Etap, Adnan Kahveci Mahallesi - Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Kışla Caddesi ve Derviş Eroğlu Caddesi arası Beylikdüzü – İstanbul

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)