Beylikdüzü Gençlik Merkezine Kavuştu

Beylikdüzü Belediyesi’nin, Milli Mücadele ruhunu ilçede hakim kılmak için hayata geçirdiği Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; CHP İstanbul MilletvekilleriAli Şeker, Sibel Özdemir, Özgür Karabat, Turan Aydoğan,CHP Parti Meclis Üyesi Sevgi Kılıç,24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kars eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, ilçe protokolü, siyasi partilerinil ve ilçe temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katılım sağladı. Programda, Sivas halk oyunları ekibinin gösterisi ile Sivaslı sanatçı Pınar Dağdelen’in müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

“Sivas Kongresi, millet egemenliğine dayanan yeni bir devletin doğuşunun müjdecisidir”

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi’nin önemine dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “103 yıl önce bugün toplanan Sivas Kongresi’nde manda ve himaye reddedilerek vatanın bölünmez bütünlüğü kabul edildi. Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği Milli Mücadele’nin fitilinin ateşlendiği gündür. Sivas Kongresi, millet egemenliğine dayanan yeni bir devletin doğuşunun müjdecisidir. Sivas Kongresi, Milli Mücadele’nin önemli aktörlerinden olan kadınların örgütlenmesine de ön ayak olmuştur. Böyle özel bir günde ilçemize, Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’ni kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Sivas Kongresi’nin yapıldığı binanın replikasını büyük bir titizlikle inşa ettiğimiz bu yapı, Milli Mücadele ruhunu başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm komşularımıza yaşatacaktır. İçerisinde; Sivas Kongresi Salonu, sergi salonları, eğitim sınıfları, kütüphane, etüt merkezi, robotik kodlama atölyesi, kadın el sanatları atölyesi bulunan merkezimiz Cumhuriyetimizin yeni nesillerine hizmet edecek. Bu merkezin ilçemize kazandırılmasında bizlerle iş birliği yapan Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile merkezimizin inşasını üstlenen Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir’eteşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Çalık: Aydınlık geleceğin ancak gençlerle beraber inşa edilebileceğine inanıyoruz

Konuşmasının devamında gençler için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çalık, “Bugün ülkemizin kuruluşunda olduğu gibi, aydınlık geleceğin ancak gençlerle beraber inşa edilebileceğine inanıyoruz. Beylikdüzü’nde yaptığımız yatırımların büyük çoğunluğunun, gençlerimize ve geleceğimize yatırım niteliğinde olması da bundandır. Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitimden istihdama, bilimden teknolojiye, sanattan spora kadar her alanda hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarla gençlerin umudunu diri tutmaya devam edeceğiz. Potansiyellerini gerçekleştirmeleri için onlara imkân ve olanak sağlamanın çabası içerisinde olacağız. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu günlerde ihtiyacımız olan güç ve ilhamı geçmişimizden alıyoruz. Bu bina, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığına dair inancımızı tazeliyor. Beylikdüzü'nde halkımıza Atatürk ilke ve inkılâplarının ışığında hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Demir: Gençliği olmayanın geleceği olmaz

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir konuşmasında, “Sivas’takinin birebir aynısı olanbu binanın üst katında gençlerimize çok güzel bir kütüphane yaptık. Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın burada gençler için bir kütüphane önermesi beni gerçekten çok duygulandırdı. Her siyasetçiden bunu bekliyoruz. Gençlik çok önemli, gençliği olmayanın geleceği olmaz. Gençliğe değer verip destek olmak lazım” ifadelerine yer verdi.

Günay: 4 Eylül anlaşılması ve anlatılması gereken kıymetli bir gün

Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Eyyüp Günay ise “Bugün, anlaşılması ve anlatılması gereken kıymetli bir gün. 4 Eylül Türk milletinin; bir karış toprağına, dalgalanan bayrağına, okunan ezanına, dini ve milli değerlerine sahip çıktığı gündür. 4 Eylül aynı zamanda Dünya Sivaslılar Günü’dür. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Çalık ve beraberindeki heyet binayı detaylıca gezdi.