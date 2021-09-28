banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1381.31
ALTIN
495.57
DOLAR
8.8897
STERLİN
12.1051
EURO
10.3917
İmamoğlu’nun ‘çılgın proje’ sayısı 32’ye çıktı
İmamoğlu’nun ‘çılgın proje’ sayısı 32’ye...
Karayün’nden Cumhurbaşkanı’na Yerel Basın Çağrısı
HDP'den ittifak açıklaması
HDP'den ittifak açıklaması
Dolmuş, Minibüs Dönüşümü Başladı:  Bin Yeni Taksi Geliyor
Dolmuş, Minibüs Dönüşümü Başladı:  Bin...

Beylikdüzü Genç Yeteneklerini Arıyor

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu yeni yeteneklerini arıyor. Orkestra ve Koro’ya katılmak isteyen 14-26 yaş aralığındaki yeni ses ve nefesler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi öğrenci işleri ile sosyal medya hesapları üzerinden online olarak başvuru yapabiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2021 Salı 15:19
Beylikdüzü Genç Yeteneklerini Arıyor
banner171

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu yeni yeteneklerini arıyor. Beylikdüzü’nün kültür ve sanat hayatının gelişmesini misyon edinen ve 2018 yılından bugüne başarılı çalışmalara imza atan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO), 5’inci sezonuna başlıyor. Tüm olanakları Beylikdüzü Belediyesi tarafından karşılanan orkestrada branşlar ise; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obua, fagot, klarnet, trompet, korno, trombon, tuba, piyano ve vurmalı çalgılar olacak. 1 Ekim tarihine kadar devam edecek kayıtların ardından seçme sınavı 2 Ekim cumartesi gerçekleşecek. Beylikdüzü'nde ikamet şartı aranmayan orkestraya katılım için gerekli olan özellikler ise, 14-26 yaş aralığında olmak ve seçtiği ensturmanı yeterli seviyede çalıyor olabilmek.

Çoksesli Gençlik Korosu yeni sesler, yeni nefesler arıyor

Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok başarılı çalışmaya imza atan BGSO'nun yanı sıra Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu da kayıtlara başladı. Koro'ya katılmak isteyen, müziğe gönül vermiş 14-26 yaş aralığındaki yetenekli gençler de 8 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırabilecek ve ardından 9 Ekim günü seçme sınavına katılacak. Sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi öğrenci işlerine şahsen ya da online olarak sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilir, ayrıntılı bilgi için ise 444 09 39 nolu çağrı merkezini arayabilir.  

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 28.09.2021 15:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞKAN ÇALIK Komşularıyla Bir Araya Geldi
BAŞKAN ÇALIK Komşularıyla Bir Araya Geldi
Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylikdüzü’nde
Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylikdüzü’nde
‘Pazar İstanbul’da İlk Pazar Kuruldu
‘Pazar İstanbul’da İlk Pazar Kuruldu
Belediye Çalışanlarına Ücretsiz Meleki Yeterlilik Belgesi
Belediye Çalışanlarına Ücretsiz Meleki Yeterlilik Belgesi
Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylükdüzünde nde
Türkiye Kaykay Şampiyonası Beylükdüzünde nde

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169