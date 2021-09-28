Beylikdüzü Genç Yeteneklerini Arıyor

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu yeni yeteneklerini arıyor. Beylikdüzü’nün kültür ve sanat hayatının gelişmesini misyon edinen ve 2018 yılından bugüne başarılı çalışmalara imza atan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO), 5’inci sezonuna başlıyor. Tüm olanakları Beylikdüzü Belediyesi tarafından karşılanan orkestrada branşlar ise; keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obua, fagot, klarnet, trompet, korno, trombon, tuba, piyano ve vurmalı çalgılar olacak. 1 Ekim tarihine kadar devam edecek kayıtların ardından seçme sınavı 2 Ekim cumartesi gerçekleşecek. Beylikdüzü'nde ikamet şartı aranmayan orkestraya katılım için gerekli olan özellikler ise, 14-26 yaş aralığında olmak ve seçtiği ensturmanı yeterli seviyede çalıyor olabilmek.

Çoksesli Gençlik Korosu yeni sesler, yeni nefesler arıyor

Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok başarılı çalışmaya imza atan BGSO'nun yanı sıra Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu da kayıtlara başladı. Koro'ya katılmak isteyen, müziğe gönül vermiş 14-26 yaş aralığındaki yetenekli gençler de 8 Ekim tarihine kadar kayıt yaptırabilecek ve ardından 9 Ekim günü seçme sınavına katılacak. Sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi öğrenci işlerine şahsen ya da online olarak sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilir, ayrıntılı bilgi için ise 444 09 39 nolu çağrı merkezini arayabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)