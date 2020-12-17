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Beylikdüzü Geleceğe Güvenle Ve Umutla Bakacak

Cumhuriyet Mahallesi Dolunay Sitesi’nde, kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “El birliğiyle Beylikdüzü’nü depreme karşı daha dayanıklı hale getireceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Beylikdüzü geleceğe güvenle ve umutla bakan bir kent olacak.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2020 Perşembe 11:07
Beylikdüzü Geleceğe Güvenle Ve Umutla Bakacak
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Dolunay Sitesi’nde, bir inşaat firması tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Kentsel dönüşüm sürecinin el birliğiyle ve büyük hassasiyetle yürütülmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Başkan Çalık “Beylikdüzü’nde 30 yıla yakın zamandır kentsel dönüşümü bekleyen binalarımız var. Bizler de meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte kentsel dönüşümün önünü açmak adına birçok avantajı sağlamaya gayret ediyoruz.” diye konuştu. Gürpınar 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için imzaların atılmaya başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Çalık, Gürpınarlı hemşerilerine, bir an önce uzlaşma sağlamaları çağrısında bulundu.


Çalık: Uzlaşı, Olmazsa Olmaz Kriterimiz  

Kentsel dönüşümün her aşamasının Beylikdüzü Belediyesi’nin denetiminde sürdürüleceğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasında “Beylikdüzü’nün en kırılgan bölgesi Gürpınar Siteler bölgesinde, 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışmalarına başladık. Burada, KİPTAŞ ile işbirliği yapıyoruz. Kentsel dönüşümde olmazsa olmazımız, uzlaşma. Depreme dayanıklı, güvenli konutlara kavuşmak için vatandaşlarımız, bir an önce uzlaşı sağlasınlar. Olası bir depremde yıkılması olası binaların bir an önce dönüşmesi, komşularımızın daha güvenli konutlara kavuşması en büyük arzumuz. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılan Gürpınar 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Çözüm Ofisi’nde dönüşümle ilgili bilgilendirilen vatandaşlarımız, attıkları imzalarla hem yıllardır hayalini kurdukları depreme dayanıklı evlere kavuşacaklar hem de geleceğe güvenle bakacaklar.” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız
Kentsel dönüşüm konusunda her zaman vatandaştan yana tavır koyacaklarının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Her zaman vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşama hakkından yana tavır koyacağız. Her daim onların yanındayız. Sağlam bir geleceğe birlikte adım atmak için Beylikdüzü Belediyesi olarak insiyatif almamız gereken her noktada insiyatif alacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.

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