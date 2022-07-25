Eşya hukukuna uygun bir şekilde yaşanan problemlerin, uyuşmazlık durumunda bu hukuk dalına başvurulabilir. Gayrimenkul hukuku içerisinde detaylar ve istisnalar mümkündür. Bunun yanında fazlasıyla geniş ve zor bir hukuk dalı olarak yer almaktadır.

Bu alanda yer alan Yıldırım Soy hukuk bürosu hukuki danışmanlık hizmetleri sizin için varlığını korur. Özellikle hukuk dalları içerisinde önemli ayrımların olduğu noktalar bulunmaktadır. Sizin için önemli bir ilerleme olmayan gayrimenkul durumunda oluşabilecek problemleri giderebilmek için size destek olacak bir avukat ekibimiz bulunmaktadır.

Bunun yanında size Beylikdüzü gayrimenkul avukatlık bürosu olarak danışmanlık hizmeti sağlarken yapılacak olan diğer hizmetse gayrimenkul edinme haklarının yabancılara ne seviyede verileceğidir.

Beylikdüzü Gayrimenkul Avukatı Dava Vekilliği

İlgilendiği konular açısından farklılık gösteren gayrimenkul hukuku, ekonomik terimler içermektedir. Arsa, arazi, iş yeri, apartman ve konut gibi birçok noktada genel kullanım yaygın bir şekilde size sunulmaktadır. Bununla ilgilenen birinci şart hukuk alanı ise eşya hukukudur. Eşya hukukunun alanı çok geniştir. Bunun için dava vekilliği hizmetleri içerisinde birçok nokta bulunur. İpotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak, kamulaştırma, kira bedeli tespiti, ön alım davaları tapu iptal ve tescil davaları bunlar arasındadır.

Beylikdüzü Gayrimenkul Avukatı Hangi İşleri Yapar?

Gayrimenkul avukatının görevleriyle ilgili hukuk dalına ilgilendiren anlaşmazlık konularının çözümü, Beylikdüzü gayrimenkul hukuku avukatı kapsamında olan davaların takibi, tarafların temsili ve taşınmazlarla ilgili düzenlenen sözleşmelerin oluşturulması olarak özetlenmektedir. İyi bir avukatla kimi anlaşmazlıklar dava sürecine gitmeden çözüme ulaşabilmektedir. Genel hatlarıyla değerlendirildiği zaman gayrimenkul avukatının yapmış olduğu işler şu şekildedir:



Taşınmazların alımı, satımı ve tapıların tescili

Kiracı tahliyesi işlemleri

Tapu iptali ve tesciline yönelik davaların takibi

Kira sözleşmelerinin hazırlanışı

Taşınmaz ortakları arasında çıkan ihtilafların hukuksal boyutta çözüme kavuşturulması

Yabancıların mülk edinme işlemleriyle ilgili hukuksal ve resmi süreç takibi

Beylikdüzü Gayrimenkul Avukatı Kimleri Temsil Etmekte ve Hangi Davalara Bakmaktadır?

Gayrimenkul avukatının temsil yetkisi anlaşmazlık yaşayan tarafların tümünü içermektedir. Gayrimenkul hukuku kapsamında olan davalarda aşağıda yer alan taraflar avukat tutarak hukuki anlamda destek almaktadırlar:

Mal sahipleri

Gayrimenkul yatırımcıları

Planlamacılar

Mühendis ve mimarlar

Kiracılar

İnşaat firmaları ve yetkilileri

Gayrimenkul avukatlarının baktığı davalar taşınmazlar ile yaşanan uyuşmazlıklar çözümüne yönelik başlatılan hukuki süreçleri tanımlamaktadır. Beylikdüzü gayrimenkul avukatı bu davalarda tarafları temsil eden ve dava süreçlerini takip etmektedir. Davaya yönelik kararların takibi görevini üstlenmektedir.

İpotek tesisi ve terkini

Tasarrufun iptali davası

İzale-i Şüyu

Kat mülkiyeti kanuna yönelik muhtelif davalar

Kiralananın tahliyesi davası

Kira alacaklarının tahsili ile kiracı tahliyesi

Men-i müdahale davası

Tapu iptal ve tescil davası

Gayrimenkul hukuku kavramına giren yukarıda bulunan dava türlerinde gayrimenkul avukatı ile çalışabilirsiniz.





