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Beylikdüzü Fatma Ana Cem evi̇ İbadete Açıldı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin 2015 yılında açtığı mimari tasarım yarışmasıyla ilçeye kazandırdığı, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ibadete açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 09:45
Beylikdüzü Fatma Ana Cem evi̇ İbadete Açıldı.
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Alevi Bektaşi inancının en önemli önderlerinden biri olan Hacı Bektaş-i Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’un katılımıyla gerçekleşen açılışta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın birlik lokması dağıtıldı. Alevi kültürel değerlerine uygun geleneksel mimari yapısı ile rehber niteliği taşıyan cemevinde gerçekleşen programda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu ocağın kapıları, ilçemize ve İstanbul’a olduğu kadar; ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm canlara da açık olacaktır. Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde barış, dostluk ve hoşgörü gibi değerleri en üstte tutan, tüm insanlığı kardeş bilen Alevi kültürünün Beylikdüzü’nde özgürce yaşamasına katkı vermeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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