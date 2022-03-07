banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.997,33
ALTIN
915,70
DOLAR
14,41
STERLİN
18,95
EURO
15,70
İBB Obeziteye de El Attı :Türkiye de 3 Kişiden 1’i Obez
İBB Obeziteye de El Attı...
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Kedilerde Beslenme Takibi Oluşturmak
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan Bıçaklanarak Öldürüldü
Silahla Bir Afgan'ı Yaralayan Afgan...
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış ve dayanışmadır”
İmamoğlu’ndan : “şehirlerimizin ihtiyacı, barış...

Beylikdüzü Deprem Ve Afetlere Hazır

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Sivil Savunma Günü dolayısıyla Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde ‘Sivil Savunma Günü’ semineri düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (BEYAK), Beylikoff Derneği, Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ve AFAD Gönüllülerinin katılım sağladığı seminerde afet ve acil durum çalışmaları hakkında genel bilgilendirme yapılarak, arama kurtarma ekipleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 09:02
Beylikdüzü Deprem Ve Afetlere Hazır
banner171

Beylikdüzü Belediyesi tarafından, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde ‘Sivil Savunma Günü’ semineri düzenlendi. Eğitim ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Koordinatörü Mehmet Esmer’in yanı sıra; Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Sorumlusu Ertuğrul Erbay, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı, Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (BEYLİKOFF) Kurucu Başkanı Cihan Aydın, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve AFAD Gönüllüleri katıldı. Programda, gönüllü belediye personelinden oluşan Beylikdüzü Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ile Beylikdüzü’nde karla mücadele çalışmalarına destek veren sivil toplum kuruluşlarının afet anında gösterdikleri başarılar anlatıldı. Öte yandan Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Yakup Gündüz, Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde yaptıkları başarılı çalışmaları anlatırken, Cihan Aydın ise derneğin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Erbay: Afet ve acil durumlara ilişkin dört kademede çalışma yürütüyoruz

Beylikdüzü’nde afet anında koordinasyonun en iyi şekilde sağlanabilmesi adına çok kuvvetli bir ekip ve önemli bir merkezin kurulduğunu belirten Ertuğrul Erbay, “İlçeyi tüm olası afetlere hazır hale getirmek, yaşanılacak kayıpları en aza indirgemek ve afet yönetimini iyileştirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak afet ve acil durumlara ilişkin risk yönetimleri çerçevesinde de afet yönetimi planlarını uyguluyoruz. Bu kapsamda Beylikdüzü afet yönetimi yapılanmasında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Beylikdüzü Mutfak, afet sonrası barınma ve lojistik destek merkezi olarak kullanılan Pazar İstanbul ve Fen İşleri Müdürlüğü Dereağzı Şantiyesi’nde toplam dört kademede afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, afet öncesi ve sonrasına ilişkin tüm alanlarda faaliyet gösterirken, Beylikdüzü Mutfak ise afet sonrasında tam kapasite çalışarak lojistik gıda ihtiyacını karşılıyor. Pazar İstanbul ise afet sonrası afet anı lojistik ve geçici barınma alanına dönüşerek hizmet veren alanlarımızdan. Aynı şekilde Fen İşleri Müdürlüğü Dereağzı Şantiyesi afet anı koordinasyon ve lojistik merkezi olarak hem bu merkezin bir alternatifi olarak hem de lojistik olarak kullandığımız bir merkez olarak hizmet veriyor.” ifadelerini kullandı.

Esmer: Herhangi bir afet anında bizlerde afetzede olabiliriz

Mehmet Esmer ise Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Ekipleri ve Gönüllü Faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumunda, afet anında sahada çalışanların büyük bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ifade ederek, “Beylikdüzü’nde 24 gönüllü belediye personelinden oluşan ‘Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma’ ekibini kurduk. Burada çok ciddi bir eğitim seferberliği başlattık ve çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Kastamonu sel felaketi ve Muğla yangınında şunu gördük ki sahada çalışanların büyük bir kısmı gönüllülerden oluşuyor. Bu noktada ciddi anlamda gönüllülere ihtiyacımız var. Gönüllü ekibinin oluşturulmasında görebileceğimiz üç tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi ilk yardım eğitimleri, ikincisi arama kurtarma eğitimleri ve üçüncüsü de yangın söndürme. Yangın eğitimlerinde şunu anlatmaya çalıştık; En büyük yangın bile başlangıç aşamasında bir kova su ile söner. Bu noktada gönüllülerin hangi alanlarda çalışacağı, planlamaları ve tüm sürecin ne şekilde yapılacağını önceden bildireceğiz. Bizlerde herhangi bir afet anında afetzede olabiliriz. Bu noktada gönüllülerin katılımı noktasında ciddi anlamda bir kapasite artışı gerekiyor.” dedi. Konuşmaların ardından AFAD Gönüllü Eğitim Programı'nda yüz yüze ve saha eğitimlerinde başarı elde eden gönüllülere kimlik kartları ve sertifikaları verildi.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem Gerçeği Tüm Yönleriyle Konuşuldu
Deprem Gerçeği Tüm Yönleriyle Konuşuldu
Kadınlar günü etkinlikleri “öncü kadınlarımız” Sergisi ile başladı
Kadınlar günü etkinlikleri “öncü kadınlarımız” Sergisi ile başladı
Beylikdüzü Belediyesi’nden Girişimci Kadınlara E-Ticaret Desteği
Beylikdüzü Belediyesi’nden Girişimci Kadınlara E-Ticaret Desteği
Beylikdüzü’nde Teknoloji Bağımlılığı İle Mücadele
Beylikdüzü’nde Teknoloji Bağımlılığı İle Mücadele
Beylikdüzü’nde Geri Dönüşüm İşçilerine Örnek Proje
Beylikdüzü’nde Geri Dönüşüm İşçilerine Örnek Proje

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169