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Beylikdüzü Dayanışma Ruhuyla Hatay'a Da Nefes Oluyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yüzyıllar öncesinden itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Türkiye’nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biri olan Hatay’da çeşitli temaslarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Kasım 2020 Cuma 14:42
Beylikdüzü Dayanışma Ruhuyla Hatay'a Da Nefes Oluyor
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Seyahatinin ilk gününde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek Beylikdüzü’nün dayanışma ruhuyla burada olduğunu belirten Başkan Çalık, “Hatay’da yaşayan bütün yurttaşlarımızın yaşamış olduğu travmayı paylaşıyoruz. Biz Hatay’a umudun tohumlarını ekmek istiyoruz, yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Yangında bahçesi zarar gören vatandaşlarımıza zeytin ve narenciye fidesi hibe edeceğiz. Bunun yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın telef olan hayvanlarına bir nebze olsun faydamız olsun diye hayvan desteği de vereceğiz.” şeklinde konuştu.  

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biri olan Hatay’a gitti. Yüzyıllar öncesinden itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehirdeki ziyaretlerine ilk olarak tasarım sürecinde de yer aldığı Mustafa Kemal Üniversitesi ile başlayan Başkan Çalık, Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya ile görüştü. Şehirde gerçekleştirdiği temaslarda; Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay CHP İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, Belen CHP İlçe Başkanı Fevzi Yüksel’i makamlarında ziyaret eden Çalık, “Hatay’ın yaralarını birlikte sarmak için elimden geleni yapmaya hazırım” mesajını verdi. CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı da ziyaret eden Başkan Çalık daha sonra Hatayspor’un mağaza açılışına katıldı.

Beylikdüzü Hatay’ın Yanında

Hatay gezisinin ilk gününü Hatay Sanayi ve İşadamları Derneği ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretiyle tamamlayan Başkan Çalık son olarak, HRT Akdeniz kanalında yayınlanan “Ali Yolcu ile Demokrasi Bulvarı” programına katıldı. Beylikdüzü’nün dayanışma ruhuyla Hatay'da olduğunu belirten Başkan Çalık, “Biz aslında geçmiş olsun demek için Hatay’dayız. Belen’de çıkan yangını endişe ve üzüntüyle izledik. Beylikdüzü olarak sadece izlemekle de kalmayarak bölgemizde yaşayan Hatay’lı iş insanları ve yine bölgemizde aktif bir şekilde faaliyet gösteren HAYMEDER ile ne yapabiliriz diye düşündük. Gördük ki bu yangından vatandaşlarımızın yanı sıra, birçok narenciye ve zeytin bahçeleri de etkilendi. Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan, dağ köylerinde yaşayan insanlarımız etkilendi. Biz de Beylikdüzü ve İstanbul olarak burada neler yapabiliriz düşüncesiyle buraya geldik. Gönül ister ki bu tür buluşmaları felaketler üzerinden yapmayıp güzellikler üzerinden yapalım. Umut olmak için, umut tohumları yeşertmek için yapalım.” şeklinde konuştu.  

“Hatay’a umudun tohumlarını ekmek istiyoruz”

Ülkenin farklı yerlerinde üst üste yaşanan afetlerin ancak bu ruhla atlatılabileceğini belirten Başkan Çalık, “Hatay’da yaşayan bütün yurttaşlarımızın yaşamış olduğu travmayı paylaşıyoruz. Biz Hatay’a umudun tohumlarını ekmek istiyoruz, yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Yangında bahçesi zarar gören vatandaşlarımıza zeytin ve narenciye fidesi hibe edeceğiz. Bunun yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın telef olan hayvanlarına bir nebze olsun faydamız olsun diye hayvan desteği de vereceğiz. Hatay’ın ve bölge insanının ekonomisini düşünerek bu alacağımız hayvanları da yine bu bölgemizden temin edeceğiz. Aynı zamanda yangından evleri etkilenen insanlarımız var. Tabii ki devletin o babacan eli her zaman için onların yanındadır ama biz de bir nebze olsun fayda sağlayalım istiyoruz. Hatay’lı iş insanlarımızın da çok ciddi katkılarıyla evleri yangından etkilenen vatandaşlarımız için de bir kampanya yürütüyoruz.” dedi.

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