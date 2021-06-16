banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1431
ALTIN
508.551
DOLAR
8.5400
STERLİN
11.9935
EURO
10.3502
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den Tezcan'a hakaret!
AKP Bitlis Mv. Vahit Kiler'den...
Zeytinburnulular Şehidini Unutmadı
Zeytinburnulular Şehidini Unutmadı
Deva Partisinden Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Açıklaması
Deva Partisinden Gelir Dağılımı Ve...
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En Büyük Yardımcısı Oldu
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En...

Beylikdüzü Çölleşme Ve Kuraklıkla Mücadelede İstanbul'a Nefes Oldu

Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yarısı (% 48.6) yüksek çölleşme riski altında. Bu veriden yola çıkarak Beylikdüzü Belediyesi, çölleşme ve kuraklıkla mücadele kapsamında ilçede birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu riski ortadan kaldırmak adına doğayı koruyan adımlar attıklarını açıkladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstanbul’un bu büyük riski ortadan kaldırması için çılgın projeler, beton kuleler ya da düzensiz konut artışlarına değil; doğayı koruyan vadilere, yeşil alanlara, kent ormanlarına, üreten topraklara, temiz bir çevreye ihtiyacı var. Bizler temiz bir çevre oluşturmak adına “Bugüne Nefes Yarına Umut” olmak için yeşil alan faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 16:21
Beylikdüzü Çölleşme Ve Kuraklıkla Mücadelede İstanbul'a Nefes Oldu
banner171

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2017 yılında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği ile hazırladığı Türkiye Çölleşme Modeli raporunda bilim insanları; Türkiye arazisinin %12.7 si zayıf, %53.2 si orta ve % 25.5 inin yüksek çölleşme riski altında olduğunu belirtti. Orta yüksek risk grubunda belirtilen arazilerin çölleşme ve arazi bozulumuyla ilgili mücadelede hızlı ve etkin önlemler alınmaması durumunda yakın gelecekte Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yarısının (%48.6) yüksek çölleşme riski altında olduğu değerlendirildi. Beylikdüzü Belediyesi ise 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, son iki yılda yaptığı yeşil alan faaliyetleriyle ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9.6 metrekareye çıkardığını duyurdu. Doğaya yapılan yatırımları her zaman öncelikli tutan ve yeşil alan hedefini daha da üst seviyelere taşımak için adımlar atan Belediye, Beylikdüzü genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında 389 bin 864 metrekare yeni yeşil alan ile birlikte toplam yeşil alan miktarının 3 milyon 509 bin 490 metrekareye ulaştığını belirtti. Bu kapsamda ayrıca ilçe genelinde 5 bin 186 adet yetişkin ağaç ve 144 bin 389 adet fidan, çalı ve bitki dikildiği söylendi.  

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Her şey daha yeşil bir Beylikdüzü için

Daha yeşil bir Beylikdüzü için 40 yeni parkı kente kazandıran Belediye, kentin bereketli topraklarında üretimi canlandırmaya, bununla birlikte yeşil ve sosyal alanların sayısını artırmaya da yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Doğayı koruyan vadilere, yeşil alanlara, kent ormanlarına, üreten topraklara, yaşam bahçelerine, temiz bir çevre oluşturmak adına Beylikdüzü’nde “Bugüne Nefes Yarına Umut” oluyor. Çölleşme olgusunun sadece söz konusu kentin değil, ülkenin de önemli bir sorunu haline geldiği gerçeğiyle çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, gerek çölleşme ve kuraklıkla mücadelede gerekse toprağın doğru ve verimli kullanımı adına pek çok önemli projeye imza atıyor. Örneğin son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Yakuplu Kent Ormanı ile kente yepyeni bir yaşam alanı kazandırıldı. 50 dönümlük alanda hayata geçirilen, peyzaj düzenlemeleriyle de ziyaretçileri hayran bırakan ormanda yer alan 224 ağaç korunarak mevcut ağaçların iki katı kadar ağaç dikildi.

Kent tarımına büyük katkı

Öte yandan belediye tarafından ilçe halkının toprakla olan bağını kuvvetlendirmek ve kent tarımını desteklemek amacıyla oluşturulan 20 bin metrekarelik Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri’nde çoğaltılan ata tohumları da toprakla buluşmaya devam ediyor. 2018 yılında 12 tür 32 çeşit tohumla başlanılan ata tohumu çoğaltımı 21 tür 519 çeşide yükseldi. İsmini Beylikdüzülü vatandaşların verdiği ve Yaşam Vadisi 3. etaba teğet, 20 bin m2’lik bir alana sahip olan Yaşam Bahçesi’nde ise olgunlaşan tüm ürünler, yenilerinin yetişebilmesi adına toplanırken Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası'na teslim ediliyor. Üretim boyunca da herhangi bir kimyasal kullanılmadan ve doğal tarım ilkelerini uygulayarak yerel tohumdan üretilen fidelerle organik sebze meyve yetiştiriliyor. Çocukların kent tarımını öğrenmesi ve üretmenin önemini kavraması adına belediye tarafından ayrıca Küçük Bahçıvanlar Parkı da hayata geçirildi. Parkta çocuklara tarım eğitimi verilirken aynı zamanda çocuklarla birlikte toplamda 2 bin 350 adet sebze dikimi de gerçekleştirildi.

Yaşam Vadileri tüm İstanbul’a nefes oldu

Bakanlık tarafından yayımlanan raporda, Beylikdüzü’nün de içinde bulunduğu orta risk sınıfının yüksek risk grubuna dönüşmemesi için; çeşitli politikaların yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Beylikdüzü Belediyesi bu bağlamda hayata geçirilen projelerden bir diğerini Yaşam Vadileri olduğunu belirtti. Toplamda 5 etaptan oluşan ve 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla Beylikdüzü’nden tüm İstanbul’a nefes olan Yaşam Vadisi projesinin son etap çalışmaları tamamladığında kent denizle buluşacak. Okuma bahçeleri, kokulu bitkiler gösteri alanları, bisiklet parkurları, ahşap pergole oturma alanları ve dere kenarında bulunan yürüyüş yolları ile Beylikdüzü D100 karayolundan Marmara Denizi’ne kadar kesintisiz bir yeşil koridor oluşacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çalık, Beylikdüzü Smartta Gençlerle Buluştu
Başkan Çalık, Beylikdüzü Smartta Gençlerle Buluştu
Beylikdüzü'nde Bisiklet Şenliği Coşkusu
Beylikdüzü'nde Bisiklet Şenliği Coşkusu
Beylikdüzü'nde Saha Çözüm Hareketi Başladı
Beylikdüzü'nde Saha Çözüm Hareketi Başladı
Türkiye'nin En Derin Kaykay Parkı Beylikdüzü'nde Açıldı
Türkiye'nin En Derin Kaykay Parkı Beylikdüzü'nde Açıldı
Beylikdüzü belediyesi mayıs ayı meclisi toplandı
Beylikdüzü belediyesi mayıs ayı meclisi toplandı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169