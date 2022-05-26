Beyli̇kdüzü Çoksesli̇ Gençli̇k Korosu’na İzmi̇r’den Ödül

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Konak Elhamra Sahnesi’nde gerçekleşti. 11 - 15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 75 koroyu ağırlayan festivale, Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu da katıldı. 2018 yılında kurulan ve 14 ile 26 yaş arasındaki 40 yetenekli gençten oluşan koro, sahneledikleri performansla ilk ödüllerini aldı. Şef Korhan Doğan yönetimindeki koro, jüri ödüllerinde “Program zenginliği ve çeşitliliği” ödülüne layık görüldü.

“Başarıdan başarıya koşacağız”

Koroda yer alan gençlerin tamamının gönüllülük esasıyla emek verdiklerini vurgulayan Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hakan Tepeli, “Gençlerin hepsi çok istekli, arzulu ve inanarak bu işi yapıyor. Sanat ve müzik için birçok seste, tek bir nefeste buluşuyorlar. Türkiye’nin birçok yerinde düzenlenen festivallerde yer alarak başarıdan başarıya koşacağız.” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu Şefi Korhan Doğan ise “İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde Beylikdüzü’nü layıkıyla temsil etmeye çalıştık. Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın selamını da götürerek konserimizi gerçekleştirdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Hep birlikte güzel müzik yapmaya çalışarak büyük işler başarmayı hedefliyoruz. Bunlardan ilkini de İzmir’de gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)