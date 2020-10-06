Beylikdüzü Belediyesi’nden Ücretsiz Sünnet Hizmeti

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile muhtarlıklara gelen

talepler doğrultusunda kişilerin belirlendiğini dile getiren Sağlık İşleri Müdürü

Mehmet Esmer, “Önleyici ve koruyucu sağlığa önem vererek Beylikdüzülü

çocuklarımızın steril ortamlarda sünnet olmalarını sağlarken, aynı zamanda erken tanı

konulması sağlanarak, sünnet derisi ile kanser ve organ tedavisinin de mümkün hale

getiriyoruz.” dedi.

Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik çözümler üreten Beylikdüzü

Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sosyal inceleme ile belirlenen 55 çocuğu sünnet ettirdi. Toplum

sağlığına katkı sağlayacak nitelikteki projelerde gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşları ile ortak

çalışmalar yürüten müdürlük, pandemi sürecinde de ilçe halkının sağlık alanındaki taleplerine cevap verdi.

Tıbbi koşullar altında gerçekleştirilen sünnetlerin, hastane ortamında ve komplikasyon yaratmayacak şekilde

yapılması sağlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına yönelik gerçekleştirilen hizmet, vatandaşlara

herhangi bir ücret yansıtılmadan gerçekleşti.

“Beylikdüzü’nde yaşayan çocuklarımız ve sağlıkları bizim için çok önemli”

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile muhtarlıklara gelen talepler doğrultusunda kişilerin belirlendiğini

dile getiren Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Önleyici ve koruyucu sağlığa önem vererek Beylikdüzülü

çocuklarımızın steril ortamlarda sünnet olmalarını sağlarken, aynı zamanda erken tanı konulması sağlanarak,

sünnet derisi ile kanser ve organ tedavisinin de mümkün hale getiriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız,

Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı Koruyucu Sağlık Birimi ile 444 09 39 - 2324 numaralı telefondan

irtibata geçerek detaylı bilgi alabilirler.” şeklinde konuştu. Pandemi sürecinden dolayı sayısının geçen yıla

göre daha az olduğunu belirten Mehmet Esmer, “Pandemi sürecinin sona ermesi ile sünnet yaptırmış

olduğumuz çocuklarımız ve ailelerinin katılımıyla bir şölen düzenleyerek bunu kutlamak istiyoruz.” dedi.