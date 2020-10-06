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Beylikdüzü Belediyesi’nden Ücretsiz Sünnet Hizmeti

Beylikdüzü’nde insan sağlığını dikkate alan projeler üreten Beylikdüzü Belediyesi, özel sağlık kuruluşlarının da desteğiyle ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarını sünnet ettirdi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
06 Ekim 2020 Salı 13:37
Beylikdüzü Belediyesi’nden Ücretsiz Sünnet Hizmeti
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Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile muhtarlıklara gelen
talepler doğrultusunda kişilerin belirlendiğini dile getiren Sağlık İşleri Müdürü
Mehmet Esmer, “Önleyici ve koruyucu sağlığa önem vererek Beylikdüzülü
çocuklarımızın steril ortamlarda sünnet olmalarını sağlarken, aynı zamanda erken tanı
konulması sağlanarak, sünnet derisi ile kanser ve organ tedavisinin de mümkün hale
getiriyoruz.” dedi.

Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik çözümler üreten Beylikdüzü
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sosyal inceleme ile belirlenen 55 çocuğu sünnet ettirdi. Toplum
sağlığına katkı sağlayacak nitelikteki projelerde gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşları ile ortak
çalışmalar yürüten müdürlük, pandemi sürecinde de ilçe halkının sağlık alanındaki taleplerine cevap verdi.
Tıbbi koşullar altında gerçekleştirilen sünnetlerin, hastane ortamında ve komplikasyon yaratmayacak şekilde
yapılması sağlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına yönelik gerçekleştirilen hizmet, vatandaşlara
herhangi bir ücret yansıtılmadan gerçekleşti.
“Beylikdüzü’nde yaşayan çocuklarımız ve sağlıkları bizim için çok önemli”
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile muhtarlıklara gelen talepler doğrultusunda kişilerin belirlendiğini
dile getiren Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Önleyici ve koruyucu sağlığa önem vererek Beylikdüzülü
çocuklarımızın steril ortamlarda sünnet olmalarını sağlarken, aynı zamanda erken tanı konulması sağlanarak,
sünnet derisi ile kanser ve organ tedavisinin de mümkün hale getiriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız,
Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı Koruyucu Sağlık Birimi ile 444 09 39 - 2324 numaralı telefondan
irtibata geçerek detaylı bilgi alabilirler.” şeklinde konuştu. Pandemi sürecinden dolayı sayısının geçen yıla
göre daha az olduğunu belirten Mehmet Esmer, “Pandemi sürecinin sona ermesi ile sünnet yaptırmış
olduğumuz çocuklarımız ve ailelerinin katılımıyla bir şölen düzenleyerek bunu kutlamak istiyoruz.” dedi.

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