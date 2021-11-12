Beylikdüzü Belediyesi’nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

Eğitim kapsamında; toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet rolleri ve cinsiyet temelli ayrımcılıklar, iş yerinde

eşitliği sağlamak adına yapılabilecekler konusunda çalışanlara bilgilendirmeler yapıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık sağlamak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü

Belediyesi, 3.Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda eğitim ve seminerleri de yaygınlaştırıyor. Eylem planı

hedeflerini hayata geçiren müdürlüklerden biri olan Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri

Müdürlüğü de Toplumsal Eşitlik Birimi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beylikdüzü’nde yer alan

firmalarda eğitimler düzenleyen birim, son olarak Beylikdüzü Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil

firmasının çalışanlarına yönelik bir eğitim düzenledi.

Ayrımcılıklar aileden başlıyor

Toplumsal Eşitlik Birimi’nde görev yapan sosyolog ile sosyal hizmet uzmanı tarafından gerçekleştirilen

eğitimde; toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet rolleri ve cinsiyet temelli ayrımcılıkların yanı sıra iş yerinde

eşitliği sağlamak adına atılabilecek adımlar konuşuldu. Aynı zamanda cinsiyet temelli ayrımcılıkların çoğu

zaman aileden başladığı dile getirilirken, toplumsal eşitliğin sağlanabilmesi için söylem ve eylemlerin

önemine dikkat çekildi. Eğitim kapsamında ayrıca, kadın ve erkeklerin toplum hayatında ne kadar yer

aldığına ilişkin soruların olduğu interaktif bir yarışma yapılarak en çok doğru cevabı veren ilk üç kişiye

hediyeler verildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)