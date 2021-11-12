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Beylikdüzü Belediyesi’nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü&#39;ne bağlı faaliyet gösteren Toplumsal Eşitlik Birimi, Beylikdüzü Sanayi Sitesi’nde yer alan bir tekstil firmasının çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:47
Beylikdüzü Belediyesi’nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi
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Eğitim kapsamında; toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet rolleri ve cinsiyet temelli ayrımcılıklar, iş yerinde
eşitliği sağlamak adına yapılabilecekler konusunda çalışanlara bilgilendirmeler yapıldı.
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık sağlamak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü
Belediyesi, 3.Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda eğitim ve seminerleri de yaygınlaştırıyor. Eylem planı
hedeflerini hayata geçiren müdürlüklerden biri olan Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü de Toplumsal Eşitlik Birimi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beylikdüzü’nde yer alan
firmalarda eğitimler düzenleyen birim, son olarak Beylikdüzü Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil
firmasının çalışanlarına yönelik bir eğitim düzenledi.
Ayrımcılıklar aileden başlıyor
Toplumsal Eşitlik Birimi’nde görev yapan sosyolog ile sosyal hizmet uzmanı tarafından gerçekleştirilen
eğitimde; toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet rolleri ve cinsiyet temelli ayrımcılıkların yanı sıra iş yerinde
eşitliği sağlamak adına atılabilecek adımlar konuşuldu. Aynı zamanda cinsiyet temelli ayrımcılıkların çoğu
zaman aileden başladığı dile getirilirken, toplumsal eşitliğin sağlanabilmesi için söylem ve eylemlerin
önemine dikkat çekildi. Eğitim kapsamında ayrıca, kadın ve erkeklerin toplum hayatında ne kadar yer
aldığına ilişkin soruların olduğu interaktif bir yarışma yapılarak en çok doğru cevabı veren ilk üç kişiye
hediyeler verildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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