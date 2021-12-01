Beylikdüzü Belediyesi’nden Şiddetli Lodos Mesaisi

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul’da da etkisini yoğun bir şekilde gösteren lodos ve yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Belediye, fırtınanın etkisiyle zarar gören alanlarda 510 çalışan ve 105 araç ile gece gündüz demeden çalışarak vatandaşın yanında oldu. İlçe genelinde 855 ağaç devrilmesi ve47 çatı uçması gerçekleşirken devrilen elektrik direği, reklam panosu ve tabelalara da belediye ekiplerince yerinde müdahalelerde bulunuldu. Aynı zamanda, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Atatürk silueti kepçe arabalarıyla desteklenerek olası tehlikeli durumların önüne geçildi.Belediye’nin çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarından da aktif bir süreç yönetilirken gelen 300’e yakın ihbar, ilgili birimlerle paylaşılarak en hızlı şekilde müdahale edildi.

“Tüm birim ve ekiplerimizle gece gündüz demeden sahadaydık”

Yoğun fırtına ve yağışın ardından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlara ve bölge esnafına geçmiş olsun dileklerini ileten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Olumsuz hava şartları ülkemizin farklı noktalarında olduğu gibi Beylikdüzü’nde de etkisini gösterdi. Can ve mal kayıplarını üzüntüyle takip ederken Beylikdüzü Belediyesi olarak ilçemizde herhangi bir kayıp yaşamamak için tüm birim ve ekiplerimizle gece gündüz demeden sahadaydık. Yaşanabilecek tüm durumlara karşı mesai arkadaşlarım 24 saat görevlerinin başındaydı. Bir kez daha tüm komşularıma geçmiş olsun diyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. ” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)